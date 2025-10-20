乃木坂46、新ビジュアル公開 40thシングルのタイトルは「ビリヤニ」 6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターに！
11月26日に発売となる乃木坂46・40枚目となるシングルの選抜メンバーが決定し、甘い色使いが印象的な新ビジュアルが公開となった。2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華の2人が初選抜・ダブルセンターを務める。タイトルは「ビリヤニ」に決まった。
【写真】櫻坂46・山崎天＆乃木坂46・遠藤さくら、“坂道レア2ショット”公開 「めちゃくちゃ可愛い」「尊すぎる」
矢田はセンターを務めることに対して「後輩だからといって先輩たちに甘えてばかりじゃだめだと思うので、自分の出来ることを探して、このシングルを通して強くなりたいと思います」と意気込みを語った。
6期生による「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO‐Za」、「久保史緒里卒業コンサート」など40枚目のシングルを通じて今後の乃木坂46がどのように進化していくのか期待が高まる。
なお、今作が最後のシングル参加となる3期生・久保史緒里をフィーチャーした、“久保史緒里”特別仕様盤の発売も決定した。
乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」は、11月26日発売。
【写真】櫻坂46・山崎天＆乃木坂46・遠藤さくら、“坂道レア2ショット”公開 「めちゃくちゃ可愛い」「尊すぎる」
矢田はセンターを務めることに対して「後輩だからといって先輩たちに甘えてばかりじゃだめだと思うので、自分の出来ることを探して、このシングルを通して強くなりたいと思います」と意気込みを語った。
なお、今作が最後のシングル参加となる3期生・久保史緒里をフィーチャーした、“久保史緒里”特別仕様盤の発売も決定した。
乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」は、11月26日発売。