¿È¶á¤ÊÉÔÊØ¤òÈ¯ÌÀ¤Ç²ò·è¡ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¡¡¹áÀî
¹áÀî¸©Ä£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤â¤¦¤È¡¢¹áÀî¸©¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹áÀî¤ÎÈ¯ÌÀ¤¯¤Õ¤¦Å¸¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£81²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢60ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©ÃÎ»ö¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°Ë»Ô¾¯Ç¯¾¯½÷È¯ÌÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³Ø£µÇ¯À¸¡¦Äá²¬ßº¤µ¤ó¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯µÍ¤áÂØ¤¨¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¤òµÍ¤áÂØ¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ËÂÞ¤Ë»Ä¤Ã¤¿±Õ¤ò¼§ÀÐ¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÌÀÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¶µ°éÄ¹¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾¹©·Ý¹â¹»3Ç¯À¸¤Îº£°æ¸µ¼ù¤µ¤ó¤ÈÀ¾Æâ·¼´î¤µ¤ó¤Î¶¦ºî¡¢¡Ö²¡¤·¥Ü¥¿¥óÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëºÝ¤Ë¡¢²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë3ÉÃ¾è¤ë¤È¿®¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÌÀÉÊ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤¬¡¢ÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤ä¼ÖÆ»¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤òÃµ¤¹»þ¤Î´í¸±¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤ÈÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢18ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Ë¾Þ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ï¡¢11·î8Æü¤Ï¹áÀî»º¶ÈÆ¬Ç¾²½¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¡Ê¹â¾¾»Ô·ªÎÓÄ®¡Ë¡¢11·î18Æü～24Æü¤ÏÂçÀ¾¡¦¥¢¥ª¥¤µÇ°´Û¡Ê¹â¾¾»Ô¾åÎÓÄ®¡Ë¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£