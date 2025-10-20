ハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」にて、『スモーク モントレージャックチーズ ベーコン バーガー』をはじめとする「スモーク モントレージャックチーズ」を使用した新商品3種が、2025年10月22日(水)より期間限定で販売！

大人気のスモークチーズバーガーに加え、新作のチキンバーガーとサンドウィッチがラインナップ。

同日より、『オニオンリング』がレギュラーメニューとして復活し、『ホットレモネード』も登場します☆

クア・アイナ「スモーク モントレージャックチーズ」

クリーミーなアメリカ産モントレージャックチーズをサクラチップで香り高くスモークした「スモーク モントレージャックチーズ」を使用したメニューが3種類登場。

燻製づくしの食材を重ねた大人気バーガーのほか、サクッとジューシーなフライドチキンを使った新作バーガー、ベーコンを3枚重ねた贅沢なサンドウィッチが楽しめます。

さらに、多くの要望に応えて『オニオンリング』がレギュラーメニュー化し、これからの季節にぴったりな『ホットレモネード』も販売されます。

※ハンバーガー・サンドウィッチには、ドリンク・フレンチフライ付きのお得なセットも用意されています。

スモーク モントレージャックチーズ ベーコン バーガー

価格：1,650円（税込）

販売期間：2025年10月22日(水)〜2026年1月20日(火) ※終了時期は変更になる場合があります

展開店舗：クア・アイナ日本国内 全店

クリーミーなアメリカ産モントレージャックチーズをサクラチップで香り高くスモークした「スモーク モントレージャックチーズ」を使用。

スモークベーコン、スモークマヨネーズ、スモークブラックペッパーという、燻製づくしの食材を重ねた一品です。

牛肉100%パティの旨みと、燻製された食材の香りや味わいが食欲を刺激する大人気バーガーです☆

スモーク モントレージャックチーズ チキンバーガー

価格：1,050円（税込）

販売期間：2025年10月22日(水)〜2026年1月20日(火) ※終了時期は変更になる場合があります

展開店舗：クア・アイナ日本国内 全店

2025年の新商品として登場するチキンバーガー！

パン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたクア・アイナ自慢のフライドチキンと、燻製したモントレージャックチーズを合わせています。

パープルキャベツを合わせることで、最後まで軽やかに楽しめる仕立てになっています。

スモーク モントレージャックチーズ サンド

価格：980円（税込）

販売期間：2025年10月22日(水)〜2026年1月20日(火) ※終了時期は変更になる場合があります

展開店舗：クア・アイナ日本国内 全店

こちらも2025年の新商品となるサンドウィッチです。

香ばしく焼き上げた全粒粉パンに「スモーク モントレージャックチーズ」と、ジューシーなベーコンを3枚重ねました。

コクを引き立てるスモークマヨネーズとスモークブラックペッパーに加え、シャキシャキのパープルキャベツ、爽やかなパープルオニオン、みずみずしいトマトとグリーンリーフをサンド。

スモークの香りと野菜のフレッシュさが口の中いっぱいに広がる、見た目も華やかな贅沢サンドウィッチです。

オニオンリング

価格：Sサイズ(6個) 450円（税込）、Lサイズ(12個) 800円（税込）

発売日：2025年10月15日より通年販売

展開店舗：クア・アイナ日本国内 全店

お客様からの多くの要望に応え、レギュラーメニューとして復活！

タマネギの甘みと、軽く味付けした衣の塩気がバランスの良いオニオンリング。

パン粉をつけて揚げることでサクッとした食感を楽しめます。

ホットレモネード

価格：500円（税込）

販売期間：2025年10月22日(水)〜2026年1月20日(火) ※終了時期は変更になる場合があります

展開店舗：クア・アイナ日本国内 全店

これからの季節にぴったりなホットレモネードが新登場。

農薬や防腐剤を一切使用せず育てたレモンを丸ごと絞ったレモン果汁で作られています。

ハンバーガー、サンドウィッチ、パンケーキのセットドリンクに+120円（税込）で選択することも可能です。

燻製の香りがたまらないグルメバーガー＆サンドウィッチと、復活したオニオンリングやホットレモネード。

ランチやディナータイムに、こだわりの味わいをぜひ楽しんでみてください☆

クア・アイナにて2025年10月22日(水)より販売される「スモーク モントレージャックチーズ」メニュー3種と、『オニオンリング』『ホットレモネード』の紹介でした。

