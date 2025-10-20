韓国ドラマ『スピリット・フィンガーズ』、Leminoで配信決定 WEBTOON原作の青春ロマンスドラマ
俳優パク・ジフ、チョ・ジュニョンらが出演する韓国ドラマ『スピリット・フィンガーズ』がドコモの映像配信サービス「Lemino」で29日より、韓国TVINGと同時に日本独占配信することが決定した。
【動画】パク・ジフ＆チョ・ジュニョン『スピリット・フィンガーズ』予告
同作は、2015年に韓国NAVER WEBTOONで公開されて以来、日本を含む各国で長く愛されてきた人気マンガが原作で、平凡な女子高生が自分だけの色を探しに旅立つ、カラフルで心癒される青春ロマンスドラマ。韓国でビジュアルが解禁されるやいなや、その再現度の高さに原作ファンから賞賛の声があがっている。
自信がなく劣等感ばかりの女子高生ソン・ウヨンは、ある日偶然、「スピリット・フィンガーズ」と呼ばれる絵を描く集団に出会い、一員として参加することに。個性豊かな色を持つ仲間たちと触れ合うことで、少しずつ自分の”色”を探すようになるウヨン。恋や嫉妬、友情、家庭問題などを通して経験する様々な感情を、『ミセン-未生-』の脚本家が瑞々しく時にコミカルに描く。
ウヨンを演じるのは『四季の春〜恋めぐる僕らの季節〜』での好演が記憶に新しいパク・ジフ。「スピリット・フィンガーズ」のメンバーには、元SM練習生で抜群のスタイルを持ち『バニーとお兄さんたち』で注目のチョ・ジュニョン、『A-TEEN 2』主演でGolden Child出身のチェ・ボミン、大作への出演が続き大注目のチャ・ウミンといったイケメン俳優が名を連ねる。『女神降臨』や『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』で強烈な印象を残したパク・ユナ、さらにIZ*ONE出身で来年日本のドラマにも出演が予定されているカン・へウォンも出演する。
■作品概要
10月29日（水）午後4時より第1話〜第4話 一挙独占配信開始
毎週水曜日 2話ずつ最新話更新予定（全12話）
■スタッフ
クリエイター
チョン・ユンジョン：『ミセン−未生−』『ハベクの新婦』『IDOL : The Coup』
脚本
クォン・イジ：『ひかり男子高生徒会』
演出
イ・チョルハ： 『社長をスマホから救い出せ』映画『ノンストップ』
■キャスト
ソン・ウヨン役：パク・ジフ
ナム・ギジョン役（レッド・フィンガー）：チョ・ジュニョン
ク・ソンホ役（ブルー・フィンガー）：チェ・ボミン
ナム・グリン役（ミント・フィンガー）：パク・ユナ
ピョン・テソン役：チャ・ウミン
アン・イェリム役：カン・へウォン
■あらすじ
自分だけの色を探す旅に出た“青春”たちの心温まる成長ヒーリングロマンス！顔面平凡、成績平凡、自己肯定感は地の底！自信も人生の目標も個性もない、モノクロな世界にいた女子高生のウヨン。そんな彼女が偶然出会ったのは、絵を描くことが好きな人々が集まるサークル“スピリット・フィンガーズ”。
超が付く自信家のギジョンや、色とりどりのカラーを持つ個性豊かなメンバーたちとの出会いによって家族・友情・恋に戸惑いながらも、少しずつ自分自身と向き合い、やがて“自分だけの色”を見つけていく成長ストーリー。
【動画】パク・ジフ＆チョ・ジュニョン『スピリット・フィンガーズ』予告
同作は、2015年に韓国NAVER WEBTOONで公開されて以来、日本を含む各国で長く愛されてきた人気マンガが原作で、平凡な女子高生が自分だけの色を探しに旅立つ、カラフルで心癒される青春ロマンスドラマ。韓国でビジュアルが解禁されるやいなや、その再現度の高さに原作ファンから賞賛の声があがっている。
ウヨンを演じるのは『四季の春〜恋めぐる僕らの季節〜』での好演が記憶に新しいパク・ジフ。「スピリット・フィンガーズ」のメンバーには、元SM練習生で抜群のスタイルを持ち『バニーとお兄さんたち』で注目のチョ・ジュニョン、『A-TEEN 2』主演でGolden Child出身のチェ・ボミン、大作への出演が続き大注目のチャ・ウミンといったイケメン俳優が名を連ねる。『女神降臨』や『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』で強烈な印象を残したパク・ユナ、さらにIZ*ONE出身で来年日本のドラマにも出演が予定されているカン・へウォンも出演する。
■作品概要
10月29日（水）午後4時より第1話〜第4話 一挙独占配信開始
毎週水曜日 2話ずつ最新話更新予定（全12話）
■スタッフ
クリエイター
チョン・ユンジョン：『ミセン−未生−』『ハベクの新婦』『IDOL : The Coup』
脚本
クォン・イジ：『ひかり男子高生徒会』
演出
イ・チョルハ： 『社長をスマホから救い出せ』映画『ノンストップ』
■キャスト
ソン・ウヨン役：パク・ジフ
ナム・ギジョン役（レッド・フィンガー）：チョ・ジュニョン
ク・ソンホ役（ブルー・フィンガー）：チェ・ボミン
ナム・グリン役（ミント・フィンガー）：パク・ユナ
ピョン・テソン役：チャ・ウミン
アン・イェリム役：カン・へウォン
■あらすじ
自分だけの色を探す旅に出た“青春”たちの心温まる成長ヒーリングロマンス！顔面平凡、成績平凡、自己肯定感は地の底！自信も人生の目標も個性もない、モノクロな世界にいた女子高生のウヨン。そんな彼女が偶然出会ったのは、絵を描くことが好きな人々が集まるサークル“スピリット・フィンガーズ”。
超が付く自信家のギジョンや、色とりどりのカラーを持つ個性豊かなメンバーたちとの出会いによって家族・友情・恋に戸惑いながらも、少しずつ自分自身と向き合い、やがて“自分だけの色”を見つけていく成長ストーリー。