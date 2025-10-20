ポップなテイストが加わったアイテムが約600種類！西銀座デパート 2025年秋リニューアル

西銀座デパートが、2025年秋のリニューアルを発表！

英国発のライフスタイルブランド『Cath Kidston (キャス キッドソン)』が日本再上陸後の都内商業施設1号店として2025年10月24日(金)に新たに出店します。

さらに、ワコールのコンディショニングウェアブランド『CW-X (シーダブリュー・エックス)』が、2025年10月25日(土)にフラッグシップショップとしてリニューアルオープンします。

西銀座デパート 2025年秋リニューアル

今回のリニューアルでは、雑貨カテゴリーの充実を図るとともに、ヨガフィットネスウェア売場“Welltive Ginza(ウェルティブ ギンザ)”のブラッシュアップを図ります。

今まで以上にお買い物をお楽しみいただける売場を目指します！

1階 Cath Kidston (キャス キッドソン)

オープン日：2025年10月24日(金)

日本再上陸後の都内商業施設1号店となる、英国発のライフスタイルブランド『Cath Kidston』

従来の「モダンヴィンテージ」に、よりポップなテイストが加わった新しい魅力が詰まったアイテムが約600種類並びます。

日本オリジナルアイテムが半数を占め、幅広い客層の取り込みを見込んでいます☆

限定アイテム「Cath Kidston × KNT365」

オープンを記念した限定アイテムが登場！

大人気のニットブランドKNT365とのコラボレーションアイテムが販売されます。

限定柄Strawberryアイテム

デイリー使いに最適なコットントートバッグとタオルハンカチが、西銀座デパート限定柄「Strawberry」で登場します！

西銀座限定カラー Painted Gingham ネイビー

ベロア素材のトート・巾着・ポーチが、西銀座限定カラー「Painted Gingham ネイビー」で先行入荷されます！

Cath Kidston くじ引き

開催期間：2025年10月24日(金)〜26日(日)限定

期間中、5,000円(税込)以上お買い上げで1人1回参加できるくじ引きが実施されます。

大人気のトートバッグや、Cath Kidstonオリジナルデザインお菓子が当たるチャンスです！

お買い上げプレゼント

15,000円(税込)以上のお買い上げで、限定柄Strawberryのスタンリーバッグチャームをプレゼント！

※無くなり次第終了となります。

10月24日(金)〜26日(日)の入店方法

オープンから3日間は、LINEの整理券による入場制限が実施されます。

整理券は各営業日の午前9時よりLINEにて取得可能です。

詳しくはCath Kidston公式インスタグラム(@cathkidston.jp)をご確認ください。

※但し、各営業日の整理券の配布状況によっては、自由に入場いただける場合がございます。

B1階 CW-X (シーダブリュー・エックス)

リニューアルオープン日：2025年10月25日(土)

関東唯一の直営店であるワコールのコンディショニングウェアブランド『CW-X』が、フラッグシップショップとして拡大リニューアルオープン！

商品を見ながら着用して動くイメージを持てるよう、売場内に陸上のトラックを再現した床を設置。

さらに、契約アスリートのグッズ・愛用品を展示するスペースや、“カラダを動かすことへの想い”をしたためるメッセージコーナーも設けられます。

オープンキャンペーンとして、お買い上げの方先着100名様にオリジナルステッカーがプレゼントされます☆

西銀座デパート 概要

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 西銀座デパート

営業時間：11:00〜20:00

※状況により変更になる場合がございます

アクセス：

東京メトロ銀座駅 C5・C7 出口直結

JR有楽町駅銀座口・中央口より徒歩3分

話題の「キャス キッドソン」都内1号店オープンと、「CW-X」のフラッグシップショップ化で、銀座でのお買い物がますます楽しくなりそうです！

オープン限定のアイテムやキャンペーンも見逃せません。

西銀座デパートの2025年秋リニューアル、『Cath Kidston (キャス キッドソン)』と『CW-X (シーダブリュー・エックス)』の紹介でした。

