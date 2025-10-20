¡ÚÅì¥ìPPO¡ÛÀáÌÜ¤Î40²óµÇ°Âç²ñ¡¡ÄÌ»»ºÇÂ¿5¾¡¤Î¥Ò¥ó¥®¥¹¤µ¤ó¤¬²û¤«¤·¤à¡Ö»ä¤¬°ìÈÖÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿Âç²ñ¡×
½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹Åì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î20Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë
¡¡ÀáÌÜ¤Î40²óµÇ°Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍèÆü¤·¤¿¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç4ÂçÂç²ñ¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÄÌ»»5¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ê¡¦¥Ò¥ó¥®¥¹¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï»ä¤¬°ìÈÖÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£ºòÆü¡Ê¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1984Ç¯¤ËÂè1²ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂç¤Î½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢Ã±ÆÈºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡Ê97¡¢99¡¢00¡¢02¡¢07Ç¯¡Ë¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¥Ò¥ó¥®¥¹¤µ¤ó¤À¡£½é½Ð¾ì¤Ï¤Þ¤À15ºÐ¤À¤Ã¤¿96Ç¯¤Ç¡¢Ä¾Á°¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àª¤¤¤ò¶î¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹Âç³èÌö¡£Íâ97Ç¯¤Ï·è¾¡¤ÇÁê¼ê¤Î¥·¥å¥Æ¥Õ¥£¡¦¥°¥é¥Õ¤¬Éé½ý´þ¸¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½éÍ¥¾¡¡£ºÇ½é¤Î¸½Ìò°úÂà¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿07Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥À¥Ù¥ó¥Ý¡¼¥È¤òÈ´¤¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤Âç²ñ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ì¤¬ÆÃÊÌ¤ÈÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥â¥Ë¥«¡¦¥»¥ì¥·¥å¤ÈÀï¤Ã¤¿·è¾¡¡Ê02Ç¯¡Ë¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éüµ¢¸å¤Î06Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¡¢07Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤ê¡£¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ò´Þ¤á¡¢Åö»þÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÎÀ¤Âå¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï°ËÃ£¸ø»Ò¤ËÂô¾¾ÆàÀ¸»Ò¡¢µÜ¾ë¥Ê¥Ê¡¢¿ù»³°¦¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Ìó25¿Í¤Î½÷À¤È1»þ´ÖÈ¾¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥Ò¥ó¥®¥¹¤µ¤ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÂè2¤Î¸Î¶¿¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢º£²ó¤â¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Ïº¸µÓ¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤ä¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤¬½¸·ë¡£26Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£