1985年の日航ジャンボ機墜落事故で犠牲となった坂本九さん（享年43）の妻で女優の柏木由紀子（77）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ともに出演した愛犬・アンドレアの様子に、司会の黒柳徹子（92）が驚く場面があった。

今年、事故から40年を迎えたことに触れ、黒柳は「記事を取りにいらっしゃる方が、その飛行機事故のことをご存じない方も多い時代になったんですって？」と質問。柏木は「たくさん取材を受けるんですけど、記者の方の年齢を聞いたりすると、20代や30代。あの事故のことを知らないんだと思って、やっぱり40年って凄いなって」と実感。「若い方にも、あの事故があったことを伝えなきゃなって」と語った。

そして夫妻で楽しんだというバッグ作りの話題になり、「主人も面白いものを作るのが大好きで」と振り返った柏木は、水が封入されたビニール製バッグを制作したエピソードを回想。「原宿とかで売ってたことがある」と話すと、それまで寝そべっていたアンドレアが鳴き始めたため、黒柳は「この犬は、九ちゃんのことを話すと反応するわね」と驚がく。「大人しくしてたのに、九ちゃんの話をすると反応するのは何でだろう？なあに？九ちゃんのことを知りたい？」と呼びかけた。

柏木も「お座りしてて待ってて」となだめながら、40年前に黒柳にプレゼントしたことがあるという黒いバッグを紹介。星形に小さな電球が埋め込まれており、スイッチを入れると光る様子に「こういうバッグを作ってたんですけど、あの事故があって中断してしまった」と告白。「どうしても私の夢というか、もう1回作りたいと思って」と打ち明け、今回はLED電球などの材料を自身で調達し、試作に取りかかっていることを明かした。

すると再びアンドレアが反応。黒柳は「ねえ、おかしいね急に。九ちゃんの話をすると急にそうなるのは、どうしてもおかしい。じゃあ違う話をしましょう」と笑いながら、「おかしいねこの犬、面白い」と大喜び。「静かにして。いい子だから静かにしなさい」と話しかけながら、「柏木さんにいただいたバッグね、持って来たの」と実物を披露した。

驚く柏木に「もうね、電気がつくところは壊れちゃった」と釈明しつつ、「探したらありました。2つ房がついててかわいい。どうもありがとう」と改めて感謝。「九ちゃんの形見じゃないけど、そんなふうになりましたね」と懐かしむ黒柳に、柏木は「これもやってるのを知っているんです。持っていてくださったの、うれしい。40年前ですよ」と感激していた。