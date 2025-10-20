タイ・エアアジアは、バンコク/スワンナプーム〜チェンライ・ナコーンシータンマラート線を10月1日に開設した。

バンコク/スワンナプーム〜チェンライ線は1日2往復、バンコク/スワンナプーム〜ナコーンシータンマラート線は同1往復をそれぞれ運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。

バンコク/ドンムアン発着を合わせると、チェンライへは1日最大8往復、ナコーンシータンマラートへは1日4往復を運航することになる。バンコク2空港から路線を開設することで、新たな顧客の獲得や接続性の向上を見込む。

タイ・エアアジアは、バンコクのドンムアン空港とスワンナプーム国際空港の2空港を発着している。スワンナプーム発着便は11路線を運航している。

■ダイヤ

FD4150 バンコク/スワンナプーム（06：50）〜チェンライ（08：10）

FD4152 バンコク/スワンナプーム（14：30）〜チェンライ（15：55）

FD4151 チェンライ（08：40）〜バンコク/スワンナプーム（10：00）

FD4153 チェンライ（16：25）〜バンコク/スワンナプーム（17：50）

FD4231 バンコク/スワンナプーム（10：30）〜ナコーンシータンマラート（11：55）

FD4232 ナコーンシータンマラート（12：25）〜バンコク/スワンナプーム（13：50）