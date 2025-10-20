ÇÈÎÜ¡¢¡È¥Ë¥»¤ÎÌ¼¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·Æþ³Ø¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¤¬19Æü¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£W¼ç±é¤ÎÀî±ÉÍûÆà±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤ò±é¤¸¤ë»ÒÌò¡¦ÃÓÂ¼ÊËºÌ¤È¤Î¡È¾®³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¡É¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×Æþ³Ø¼°¤Î´ÇÈÄÁ°¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÇÈÎÜ¡õÃÓÂ¼ÊËºÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±É¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµ»ö¹ç³Ê¤·¤¿2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È ·°¡Ê#ÇÈÎÜ¡Ë¤È¤¤¤í¤Ï¡Ê#ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹»Ìç¤ÎÆþ³Ø¼°¤Î´ÇÈÄÁ°¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶Èþ¿Í¥Þ¥Þ¤ÈÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤óÈþ¿Í¡ª¤¤¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¡×¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢ÈþµÓ¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×Æþ³Ø¼°¤Î´ÇÈÄÁ°¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÇÈÎÜ¡õÃÓÂ¼ÊËºÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµ»ö¹ç³Ê¤·¤¿2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È ·°¡Ê#ÇÈÎÜ¡Ë¤È¤¤¤í¤Ï¡Ê#ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹»Ìç¤ÎÆþ³Ø¼°¤Î´ÇÈÄÁ°¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶Èþ¿Í¥Þ¥Þ¤ÈÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤óÈþ¿Í¡ª¤¤¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¡×¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢ÈþµÓ¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£