万博閉幕1週間…なんとオフィシャルストア「新設」発表 大阪・堂島に“輝く未来を感じることができる売場”予告＆ミャクミャクビジュアル【概要】
大阪・関西万博の閉幕（13日）から1週間たった20日、オフィシャルストアの「新設」が発表された。「2025 大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店」が、10月24日にオープンする。
【画像】ミャクミャクが買い物楽しむ…万博オフィシャルストア新店舗ビジュアル
2025年日本国際博覧会協会と2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは「万博会期中、連日多くの来場者で賑わったオフィシャルストア。閉幕後には『万博ロス』『ミャクミャクロス』といった声が多数寄せられました。そうした皆さまの想いに応えるべく、万博の余韻と熱狂を引き続き楽しんでいただける場として、新たな店舗を開設いたします」と発表。
ストアのテーマは「つなぐ ー輝く未来へー」。人と人とをつなぎ、来店者が輝く未来を感じることができる売場を展開するとし、ミャクミャクがショッピングバッグをもって買い物を楽しむビジュアルも公開。
「皆さまのご来店を心よりお待ちしております。万博の感動とミャクミャクとの再会を、ぜひジュンク堂書店堂島アバンザ店でお楽しみください」と呼びかけた。
■新ストア概要
店名：2025 大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店
場所：堂島アバンザ 3階 ジュンク堂書店 大阪本店内（大阪府大阪市北区堂島1-6-20）
営業時間：午前10時〜午後9時 （定休日は堂島アバンザに準ずる）
売場面積：54平米
【画像】ミャクミャクが買い物楽しむ…万博オフィシャルストア新店舗ビジュアル
2025年日本国際博覧会協会と2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは「万博会期中、連日多くの来場者で賑わったオフィシャルストア。閉幕後には『万博ロス』『ミャクミャクロス』といった声が多数寄せられました。そうした皆さまの想いに応えるべく、万博の余韻と熱狂を引き続き楽しんでいただける場として、新たな店舗を開設いたします」と発表。
「皆さまのご来店を心よりお待ちしております。万博の感動とミャクミャクとの再会を、ぜひジュンク堂書店堂島アバンザ店でお楽しみください」と呼びかけた。
■新ストア概要
店名：2025 大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店
場所：堂島アバンザ 3階 ジュンク堂書店 大阪本店内（大阪府大阪市北区堂島1-6-20）
営業時間：午前10時〜午後9時 （定休日は堂島アバンザに準ずる）
売場面積：54平米