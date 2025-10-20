Perfumeあ〜ちゃん、キャミ×ミニスカ姿でハワイ満喫「可愛すぎて二度見」「デートしてる気分に」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが10月19日、自身のInstagramを更新。ハワイでのプライベートショットを公開した。
【写真】あ〜ちゃん「スタイル抜群」ハワイでのミニスカ姿
あ〜ちゃんは「Hello Hawaii」と記し、アクティビティを楽しむ様子や砂浜でのショットなどハワイでの動画や写真を複数投稿。リゾート感あふれる麦わら帽子にミニ丈のキャミソール、ミニスカートの装いで、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「全てが絵になってる」「可愛すぎて二度見」「最高の笑顔」「スタイル抜群」「デートしてる気分になれた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】あ〜ちゃん「スタイル抜群」ハワイでのミニスカ姿
◆Perfumeあ〜ちゃん、ハワイで美脚披露
あ〜ちゃんは「Hello Hawaii」と記し、アクティビティを楽しむ様子や砂浜でのショットなどハワイでの動画や写真を複数投稿。リゾート感あふれる麦わら帽子にミニ丈のキャミソール、ミニスカートの装いで、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
◆あ〜ちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全てが絵になってる」「可愛すぎて二度見」「最高の笑顔」「スタイル抜群」「デートしてる気分になれた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】