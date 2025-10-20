乃木坂46・40thシングルのタイトルは「ビリヤニ」、6期生がダブルセンター
アイドルグループ・乃木坂46の40枚目となるニューシングルのタイトルが、「ビリヤニ」に決定した。
今年2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人がWセンターを務める40枚目のシングル。
そのタイトルは「ビリヤニ」。前作の「Same numbers」がクールなダンストラックになっていたが、今作は、いま大ブームとなっているインドやパキスタンの炊き込みご飯“ビリヤニ”と同じ名前のタイトルから、いったいどのような楽曲になるのか注目が集まる。
また、今作が最後のシングル参加となる3期生・久保史緒里をフィーチャーした、“久保史緒里”特別仕様盤の発売も決定。ファン垂涎のアイテムになりそうだ。
10月19日に放送されたレギュラー番組「乃木坂工事中」では、本シングルの選抜発表が行われ、新センターとして6期生を据えることとなった乃木坂46。ダブルセンターとなる瀬戸口・矢田のふたりが、グループにどのような進化と変化をもたらすこととなるのか、注目したい。
