彼女がマリッジブルーに…未来の夫としてとるべき対応９パターン
ようやく訪れる結婚も、いざ近づいてくると準備や不安で二人の関係がギクシャクしがち…。たとえば彼女がマリッジブルーらしき症状を見せたとき、どんな対応をするのがベターなのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性244名に聞いたアンケートを参考に「『彼女がどうやらマリッジブルーになっている…』と気づいたときの対応」をご紹介します。
【１】「君の気持ちが落ち着くまで、いつまでも待つよ」と包容力を見せる
「いつもどっかり構えている彼となら、やっていける気がした」（20代女性）というように、懐の深さに惚れ直すというケースも。彼女のマリッジブルーをどうにかしようと考えず、優しく受け入れることが大切なのかもしれません。
【２】気がまぎれるようなエンターテイメント満載のデートに誘う
「美味しいものを食べて、思いっきり笑ったら気が晴れた」（20代女性）というように、心底楽しい時間を過ごし、暗い気持ちを忘れた女の子もいます。彼女が好きなところに出かけて、好きなものを目一杯食べて、好きなものを見て楽しむデートを企画しましょう。
【３】式の準備などをもくもくと周到に行う
「段取りがいいし、結婚後もラクさせてもらえそう」（30代女性）というように、挙式前の準備の手際のよさに惚れ直し、暗い気持ちが吹き飛んだという人も。要領の良さに自信がない場合は、彼女が嫌がることを率先して担当してはいかがでしょうか。
【４】結婚を意識させず、恋人としての時間をあらためて楽しむ
「普通のデートをしたら楽しくて『やっぱりこの人だ』って」（20代女性）というように、これまでおなじみの遊びや過ごし方をして、女の子の答えが出たというケースも。結婚の準備で忙しいかもしれませんが、二人で楽しむ時間もしっかり確保しましょう。
【５】不安を口にしたら、何も言わず抱きしめる
「彼に包み込まれたら、大丈夫かなって思えた」（20代女性）というように、言葉より態度やスキンシップから彼の愛を感じ、希望を取り戻したという人も。マリッジブルー中は、何を言われても動じず、受け止める心の広さが求められそうです。
【６】「旅行に行ってきたら？」など気分転換をすすめる
「箱根で一泊二日。いろいろ話したら気が晴れた」（20代女性）というように、友人と遊びに行ってしゃべりまくったことで、気分転換できたという女の子も。彼女の親友と連絡が取れるなら、事情を話して根回ししてもいいかもしれません。
【７】彼女のご両親を食事に誘うなど、できる限り相手の家族に尽くす
「ウチとうまくやっていけそう。心配が一つ減りました」（30代女性）というように、相手のご両親に親切にすると、結婚後の不安が和らぐようです。例えば食事会を開くなど、家族を存分にもてなす機会を作ってみてはいかがでしょうか。
【８】とことん話を聞き、憂鬱な気持ちを理解してあげる
「不安を分かってくれるだけで大分違う」（30代女性）というように、気持ちがブルーになっていることを、ただ知ってほしいという女の子も。下手に意見を挟むと「分かっていない！」と思われる恐れがあるので、話を聞くことに専念しましょう。
【９】彼女がどんなにネガティブなことを言っても、「大丈夫だよ」と頭を撫でる
「よしよしされると、ささくれた気持ちがとれます」（20代女性）というように、優しい言葉をかけながら頭を触られると、不安が消えるという女の子もいるようです。甘えるのが好きなタイプの彼女を安心させられるかもしれません。
ひたすら相手の話を聞き、思いやりを見せ、気分転換する機会を与えること。これがマリッジブルーを乗り越える秘訣と言えそうです。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計244名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
ひたすら相手の話を聞き、思いやりを見せ、気分転換する機会を与えること。これがマリッジブルーを乗り越える秘訣と言えそうです。（外山武史）
