勝手に使い込んだ預金は総額1000万円弱！義母の追求に答えられない義姉は…【ママリ】

お金に関してのトラブルは誰にでも起こりうるものですが、時に関係の修復が難しいほどにこじれてしまうことがありますよね。義母の預金が減っていたことから夫とほぺ美さんが細かく計算し、キャッシュカードを預かっていた義姉に確認してみることに。しかし、義姉は「そこまで使ってない。何かの間違い」と一言も謝罪をすることがありません。さらには義母への借金も発覚し、あまりに自分勝手な義姉に義母の我慢も限界に…。山吹いろ(@yamabuki___iro)さんによる『8桁の使途不明金』どうぞご覧ください。

義母の追求に答えられない義姉

義母の通帳から引き出されていた総額はなんと900万円以上。こんな大金を何に使ったのかと義母に聞かれたものの、義姉は「そんなに使っていない。何かの間違いだ」と言います。証拠はしっかりとあるのに決して使い込みを認めようとしないのは無理があるようにも思えます。さらには4年前に200万を義母から借りていたことも判明。仕事については在宅ワークだと言うものの、それすらもはっきり答えません。



バレるとは思わなかったのか、それとも義母のお金を使うことが当たり前になっていたのかはわかりませんが、あまりにも自分勝手な義姉にほぺ美さんもすっかりあきれているようです。これまで自分に見せていた羽振りの良さは全部うそだったということがハッキリして、何とも言えない気持ちになったのではないでしょうか。

「もう二度と顔を見せないで」義母の怒る姿を初めて見た

「200万円は返す」という義姉に対し「200万どころじゃない。あんたに返せると思えないんだけど」と厳しい口調で話す義母。あくまでも義姉は使い込んだ900万を返済する気はないようで驚きですよね。自分はもらって当たり前だと思っていたのでしょうか…。義母にとっては信じていた娘に裏切られ、謝罪もなければ懲りずに遺産のことまで言い出す姿にショックを通り越して怒りしかなかったでしょうね。



「二度と顔を見せないで」と言われ家から追い出された義姉。最後の最後まで謝罪はなく、自分勝手な義姉なのでした。

またいつか現れるであろう義姉の存在は心配の種

義姉との金銭問題後もほぺ美さんと義母の関係は良好なそうですが、正直なところ義姉にお金を返してほしいという気持ちは今も持っているそう。生活するうえではお金がかかりますし、義母の今後のことを考えるとお金はいくらあっても困ることはないですよね。とはいえ、返済能力のない義姉に対して取り立てることは難しく、義母も夫もお金よりも絶縁する方を選んだことで余計にほぺ美さんは何も言えなくなってしまったようです。



義母に何かあった時、遺産を期待して再び義姉が現れて一悶着があるのではないかと不安に思っているほぺ美さん。この義姉なら十分に有り得る話のように思えますよね。お金に関するトラブルは時に家族をバラバラにしてしまうほど恐ろしいものです。高齢の両親のお金の管理を子どもがするというのはよくあることだと思いますが、こういったトラブルにならないようあらかじめ話し合いをし、1人がお金の管理をすることがないよう気をつけなければいけないのかもしれませんね。

