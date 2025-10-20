見てるだけで癒やしされる～！赤ちゃんコーギーの“みじかわ”あんよが話題「声出た」「尊い」【ママリ】

「あら短い」赤ちゃんコーギーのあんよに5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ウェルスターレッドコーギー犬舎(@WScorgikennel)さんの投稿です。子犬のかわいらしさは格別ですよね。小さくてころころの子犬の姿に癒やされる人もたくさんいるはずです。





投稿者・ウェルスターレッドコーギー犬舎さんは、家庭犬訓練所が営むペンブロークコーギー専門犬舎。今回は、元気にごはんを食べる子犬の様子を投稿してくれました。

©WScorgikennel

離乳食、しっかり4つ足で立って食べてるとは思えない短さ🐾

もともと短足でかわいいコーギーですが、子犬期は見えないくらいのあんよ。あまりの愛らしさにため息がでそうです。ただご飯を食べているだけで、見る人を癒やしてくれますよね。



この投稿に「短すぎてかわいい」「みじかわ(短くてかわいい)…」などのリプライが寄せられました。たくさん食べて、たくさん寝て、たくさん遊んで元気に育ってほしいですね。かわいくて癒やされる投稿でした。

「この写真に猫が2匹」見つけたらクスッと笑える猫探しに3万いいね

いえもり＆7歳と5歳と猫(@iewori)さんの投稿です。猫ちゃんの穏やかな寝顔はかわいくて、ずっと見ていられますよね。あたたかい場所で気持ちよさそうに寝ているのを見ていると、こちらまでうとうとしてしまいそうです。



投稿者・いえもり＆7歳と5歳と猫さんは、飼っている猫ちゃんのかわいいお昼寝姿を投稿しました。ところで、この写真には、2匹の猫ちゃんがいることに気が付いていましたか…？

©iewori

写真の中に猫が２匹います

さて、この難問を皆さんは解くことができましたか？よーく見てみてみると、確かにもう1匹猫ちゃんがいます。仲良しな猫ちゃんなんですね。いつも一緒なのでしょうか。



この投稿に「踏まれているのかと思った」など、一生懸命猫ちゃん捜しをしたリプライが寄せられました。こっそり一緒にいるなんて、とてもかわいらしいですね。

犬あるある？気持ちよく寝ている場所に1万いいね

ちゃちゃ(@chacha210309)さんの投稿です。ペットとの暮らしには、さまざまな癒やしがありますね。甘えてくれたり、頼ってくれたりすると、たまらなく愛おしさがこみ上げるでしょう。



飼い主にぴったりくっついて安心する、かわいらしいペットの様子をごらんください。

©chacha210309

飼い主が寝転んでできた三角スペースでスヤスヤ

飼い主さんが寝転んでできた三角形に、すっぽりおさまったわんちゃん。すやすや寝ていて、安心しきっている様子が分かります。狭い場所にムギュっとおさまる様子をみると、飼い主さんに甘えている気持ちが伝わってきて癒やされますよね。



この投稿には「ジャストフィット！」「天使がすっぽり」などのリプライが寄せられました。飼い主とのきずなを感じる、ほっこりエピソードでした。

