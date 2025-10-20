「見るの、面倒くさい」と一蹴。人の親切を“手間”だと切り捨てる友人【ママリ】
相手のことを思ってやったのに感謝されないだけでなく、面倒だと言われてしまったらどう感じるでしょうか。この記事では、友達のことを思って教えてあげたのに返ってきた一言にモヤモヤしたという投稿を紹介します。友達が体のことで悩みを抱えており相談に乗っていたという投稿者さん。Youtubeでわかりやすい動画を見つけ、友達にも見てもらいたいと思いリンクを送ったところ、友達からの思いもよらぬ返信が返ってきました。
この友達の性格やどの程度悩んでいたの華がわからないので友達が悪いとは言い切れないものの、せめてもう少し言い方を考えてくれればいいのにとは思ってしまいますよね。「今ちょっと余裕ないけど、あとで見ておく」という一言でその場を終えることができたはずなのに、あえて「面倒」という言い方をしたことが気になります。もしかしたら投稿者さんが思っている以上に体のことで悩んでいて余裕がない可能性もあるのかもしれません。
良かれと思ってやったことが相手にとっては余計なお世話だったということは誰しも経験がありますよね。思った通りの反応ではなかったからといって拒否されたと落ち込む必要はなく、単に相手にとっては不要な情報だったんだなと割り切ることも大事なのかもしれません。
「良かれと思って」が伝わらなかったとき
くだらない話ですが
最近、友達と健康診断のある臓器の話をしていて、色々と悩んでたり、心配してたりしたのを相談にのったりしてたのですが、YouTubeで説明がわかりやすいドクターの動画を見つけたので、LINEで送ったら
一言、「ちょっとみるの面倒だわ」と返事がきました
説明がわかりますくて不安や心配の解消になればと、よかれと思って送ったのに、その一言にイラッとして友達やめたくなりました
そんな私は心が狭いですか？
見る見ないのは自由ですが、わざわざ「見るの面倒」とそんな返事しなくないですか？
既読ついてすぐにその返事が来たので、別に動画なんて見たくなかったのでしょうが、いちいちそういう返事をしてくるってどういうことなんですかね
この友達は昔からの地元の友達ですが、若い頃から時折失礼なこと言ったり、他の友達とはタイプが違う人と思っていて、嫌になって連絡とってない時期もあったりしましたが
最近、向こうが同じ市内に引っ越してきたのでまた連絡とるようになりました
友達の真意はわからないものの、投稿者さんがイライラしたというのは事実ですから今後は少し距離を置いて関わるというのもいいのではないかと思います。過去に嫌になった時期もあったとのことですから、適度な距離感で付き合っていくことが投稿者さんにとってはいいのかもしれないですよね。
友達の真意はわからないものの、投稿者さんがイライラしたというのは事実ですから今後は少し距離を置いて関わるというのもいいのではないかと思います。過去に嫌になった時期もあったとのことですから、適度な距離感で付き合っていくことが投稿者さんにとってはいいのかもしれないですよね。
友達にさまざまな声が
良かれと思ったのにそれはキツイし悲しいですね😭心が狭いなんて思わないです。
たぶん、多分なんですけど
相手は悪気はなくて、単純に自分には興味持てるほどのものではなかった って感じなんですかね。
主さんが言われる通りで
せっかく送ってくれたんだから
ありがとう、って見てみるか見ないにしても言わなくてもって思うし、そもそも言葉選び下手かなって思いましたけど
そういう瞬間もあるかなって
私ならスルーするかもです。
でも続くならその違和感は本物かも💧
「心配してたから少しでもその不安を拭えたらと思って送ったけど面倒とか言われるなら余計なお世話だったね。ごめんね。」って送ります。
そこで「そういうつもりじゃなかったんだ」や余計不安になるから見たくないとかなにか理由があってと言われたら納得します。
でも、謝罪もないし本当にただ面倒ってだけだったのなら私ならしばらく連絡も取らないですし会わないです😔
また、LINEだと相手の感情がわからず文面によっては冷たく感じてしまうこともありますよね。一旦冷静になり、投稿者さんの素直な気持ちを伝えてみるというのはいいかもしれません。相手がどう出てくるかで今後の関係を考えるきっかけにできそうです。
また、LINEだと相手の感情がわからず文面によっては冷たく感じてしまうこともありますよね。一旦冷静になり、投稿者さんの素直な気持ちを伝えてみるというのはいいかもしれません。相手がどう出てくるかで今後の関係を考えるきっかけにできそうです。
