È¢º¬±ØÅÁ¡ÖÍ½Áª²ñ¡× ¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡Ä½Ð¾ì10ÏÈ¤Ë´¿´î¤ÈÎÞ¤È¡Ä¡ÈÈ¢º¬ÀÚÉä¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ
18Æü¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ½Áª²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì10ÏÈ¤ò¤«¤±¤Æ42¹»¤¬¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î2Æü¡¦3Æü¡¢Ãç´Ö¤ÈÈ¢º¬¤òÁö¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿³ÆÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¡£¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤Ï¡¢È¢º¬¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Û
¢£Ì´¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ø¡ÖÍ½Áª²ñ¡×...¾å°Ì10¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
18Æü¡¢¸áÁ°7»þ²á¤®¡£¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡ÖÁª¼ê¤Î¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
¡Ö¥Ð¥ó¡×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹æË¤²»¡Ë
¼Â¶·
¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ø¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ìó500¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤È3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Í½Áª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
µ÷Î¥¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¡¢Ìó21¥¥í¡£
³Æ¹»¡¢ºÇÂç12¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÁö¤ê¡¢¾å°Ì10¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£ËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢42¹»Ãæ¡¢¾å°Ì10¹»¤À¤±¤À¡£
Ì´¤ÎÈ¢º¬¤Ø¡£¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÎ×¤à2¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢£Ì¾Ìç¡¦½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¡¥·¡¼¥É¸¢Æ¨¤·¡ÖÍ½Áª²ñ¡×¤Ø
Í½Áª²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë1»þ´ÖÁ°¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡Ö¤³¤³¤¬½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÁª¼ê¤Î¹µ¤¨¾ì½ê¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë66²ó½Ð¾ì¡¢11ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡¦½çÅ·Æ²Âç³Ø¡£¤³¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ë¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÎ×¤àÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£3Ç¯À¸¤Î¸ÅÀîÃ£ÌéÁª¼ê¡£
¼Â¤Ï¡¢¸ÅÀîÁª¼ê¤Ï2025Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁËÜÂç²ñ¤Ç¡¢ºÇ½ª¤Î10¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤·Îõ¤Ê¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍâÇ¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¡¢Í½Áª²ñ¤Ê¤·¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¸¢Íø¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾å°Ì10¹»¤Þ¤Ç¡£½ç°Ì¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¼Â¶·
¡Ö¤µ¤¢½çÅ·Æ²¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢½çÅ·Æ²¡¦¸ÅÀîÃ£Ìé¡ÊÅö»þ¡Ë2Ç¯À¸¡×
10°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸ÅÀîÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¡Ä
¼Â¶·
¡Ö½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¢ÀË¤·¤¯¤â11°Ì¡£¤½¤Îº¹¤Ï7ÉÃ¡×
¤ï¤º¤«7ÉÃº¹¤Ç¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÎý½¬Æü»ï¡É¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â
¤¢¤ì¤«¤é9¤«·î¡£Í½Áª²ñ¤ò2½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿10·î¡¢¸ÅÀîÁª¼ê¤òË¬¤Í¤¿¡£¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
½çÅ·Æ²Âç³Ø3Ç¯À¸¡¡¸ÅÀîÃ£Ìé Áª¼ê
¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÎý½¬Æü»ï¡É¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÆü¡¢1·î3Æü¤Î¥á¥â¤Ë¤Ï¡Ä
¡½¡½µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢±ØÅÁ¤Î·Ð¸³¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÅÙ¶»¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¤â¤¦ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¸ÅÀîÁª¼ê
¡Ö¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¤â¤¦°ì²ó¸«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼þ¤ê¤È°ã¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
È¢º¬¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¿Í°ìÇÜÎý½¬¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬°Ê³°¤Ç¤â¤Ò¤È¤êÌÛ¡¹¤ÈÁö¤ê¹þ¤à¡£8·î¤ËÁö¤Ã¤¿µ÷Î¥¤ÏÌó1150Ò¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤è¤ê¡¢300Ò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¸ÅÀîÁª¼ê
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÌÌ¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¡×
¢£¤¤¤è¤¤¤è¡ÖÍ½Áª²ñ¡×¡¡ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«...¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Í½Áª²ñ¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡Ö¸ÅÀîÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤è¤¤¤è¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¼Â¶·
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î½¸ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Î¸ÅÀîÃ£Ìé¡×
½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¸ÅÀîÁª¼ê¤ÏÌó500¿ÍÃæ¡¢60°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤Ï¡Ä
¡ÖÂè2°Ì¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¡×
È¢º¬±ØÅÁËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¸ÅÀîÁª¼ê
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²óÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢È¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¢£ÌÀ¼£Âç³Ø¥¨¡¼¥¹¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤À¡£
2024Ç¯¤ÎÍ½Áª²ñ¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤âÉÔÄ´¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤â7Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¤«¤±¤ëÌÀ¼£Âç³Ø¥¨¡¼¥¹¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£
ÌÀ¼£Âç³Ø4Ç¯À¸¡¡¿¹²¼æÆÂÀ Áª¼ê
¡ÖºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥±¥¬¤ò¤»¤º¤ËÄ´»Ò¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡½¡×
18Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
2024Ç¯¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇºÇ²¼°Ì¡£·ë²Ì¤Ï12°Ì¤È¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¡£´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÇÈ¢º¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¹²¼Áª¼ê
¡ÖÁö¤ë¤³¤È°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤¿¡£Îý½¬¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Í½Áª²ñ¤Ç½¸ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ëÁö¤ê...ÌÀ¼£Âç¤Î½ç°Ì¤Ï
¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Í½Áª²ñ¤ËÄ©¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢18Æü¡£
¼Â¶·
¡Ö¿¹²¼æÆÂÀ4Ç¯À¸¡¢¿¹²¼¤¬¸½ºß¤³¤Î½¸ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
±þ±ç
¡Ö¿¹²¼¡Á¡ª¡×
¿¹²¼Áª¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÁá¤¤¥¿¥¤¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌÀ¼£Âç³Ø¤Ï10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÂè10°Ì¡¢Î©¶µÂç³Ø¡×
·ë²Ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÈÆ±¤¸12°Ì¡£È¢º¬¤Ø¤ÎÌ´¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¡£
¿¹²¼Áª¼ê
¡ÖÍ½Áª¤òÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¢£È¢º¬¤òÌÜ»Ø¤¹¸åÇÚ¤Ø¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ...¡×
Í½Áª²ñÍâÆü¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡Ä
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡ÖÎ¦¾åÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹²¼Áª¼ê¤Î»Ñ¤â¡£11·î¤ÎÎ¦¾åÂç²ñ¤Ë¸þ¤±ÁáÂ®¡¢Îý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
È¢º¬¤òÌÜ»Ø¤¹¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ä
¿¹²¼Áª¼ê
¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢10°Ì°ÊÆâ¤Ë³Î¼Â¤ËÄÌ¤Ã¤ÆËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
2026Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë21¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£(10·î19ÆüÊüÁ÷¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤è¤ê)