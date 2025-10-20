「地方創生」が叫ばれて10年。しかし、この間に日本の総人口は273万人減少し、東京圏には逆に約100万人が集中しました。皮肉なことに、その東京こそが全国で最も出生率の低いエリアの一つでもあります。この10年の政策はなにをもたらしたのでしょうか。本記事では、森山高至氏の著書『ファスト化する日本建築』（扶桑社）より、人口動態のデータから「東京一極集中」と「少子化」の根深い関係を読み解くとともに、都心部で進む公園再開発という、もう一つの課題を指摘します。

10年で“消えた”273万人、“移った”100万人

2040年までに自治体の半数が消滅…衝撃を与えた「増田リポート」

自然景観の峻烈さと、自然災害の被害を乗り越えながら進んできた我が国の歴史であるが、そのときの復旧・復興に欠かせない人材の枯渇は、今、致命的ともいえる状況である。

地方創生が掲げられた当時、元総務相の増田寛也氏を座長とする民間の有識者グループ日本創成会議が、「2040年までに日本の自治体の半数（896市町村）が消滅する」という衝撃的な独自推計を発表した。これは通称「増田リポート」と呼ばれ各界に大きな衝撃を与えた。

危機感をおぼえた安倍政権は「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、2060年に1億人の人口を確保するべしとの中長期展望を発表、そして、2015年度から2019年度までの5年間を目処として第1期まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定する。

そこで、少子化と東京一極集中を止め、人口減少を克服することを目指した。そのときに策定した4つの基本目標があるのだが、「稼ぐ地域をつくる。地方への新しい人の流れをつくる。若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。人が集う魅力的な地域をつくる。」の4つであった。

具体的な目標値としては、合計特殊出生率の1.8への引き上げ、1都3県（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）エリアからの人口の転出入均衡を目指す、というものであった。

この国の政策を元に各自治体は「地方人口ビジョン」、「地方版総合戦略」を策定し、それぞれの市町村で転入人数の数だとか、地域生産品の量だとかふるさと納税額の数などの具体的な数値目標（KPI）を掲げることを義務化するという念の入れようで、当時の政府の並々ならぬ決意がうかがわれる。

結果はどうであったというと、2014年からの10年間で我が国の人口は、1億2708万人から1億2435万人へ273万人も減少した。

この273万人という数字は鳥取県、島根県、高知県、徳島県の4県を合わせた人口に匹敵する。亡くなった人と生まれた人の差が273万人というわけで、増えたほうの人々は10年では未だ小児に過ぎず、実質的な社会活動可能な就労可能人口で考えれば、実感としてはもっと多くの人が地域から消えてしまっているというのが正確なところであろう。

もうひとつの大きな施策「東京圏への一極集中の是正」のほうはどうであったろうか。一極集中の是正でいえば、この10年間で98万1000人増えているのである。

日本全体で273万人が減り、東京圏では100万人近く増えているということは、全体での人口減にさらに輪をかけて富山県くらいの規模の人口が東京圏に転入しているのである。

「地方への新しい人の流れをつくる」とは？

目標値1.8の出生率のほうは、この10年で1.42から1.20まで下落している。2023年の出生数は72万7277人であり、これは前年比4万3482人減ということで、統計が始まった明治32年から見ても過去最低の数字なのである。

ちなみに明治32年の我が国の人口は、当時はまだ統計に上らない人々もいる前提で、約4500万人であり、出生者は140万人弱である。つまり現在の全国の人口の3分の1でありながら出生数は現在の倍あったわけである。この明治32年の1899年から1995年までの90年以上は、日本のほぼ全域で人口の増加が起こっている。

2000年前後から地方での人口減少が始まり、2010年以降は東京圏以外のほぼすべての地域で人口の減少が急激に進んでいる（東京圏以外で人口推移が減少ではなく現状維持か微増しているのは大阪、愛知、福岡の三府県だけである）。

つまり、この10年間の施策はまったく効果がなかったばかりか、さらなる東京圏への一極集中のみが起こっているのが実情なのである。

“迷走”した地方創生政策は、「デジタル田園都市国家構想」へ

この地方創生政策は迷走とも失敗とも言われながら、岸田政権誕生後は「デジタル田園都市国家構想」と名を変え「まち・ひと・しごと創生本部事務局」はそっくりそのまま「デジタル田園都市国家構想実現会議事務局」と、その看板を付け替えたのが2023年のことである。

「地方創生をデジタルの力を活用して加速する」、これまでの地方創生は継続する、という触れ込みである。

もちろん地域産業におけるデジタル化は吃緊の課題ではあるが、そもそもの地方の少子高齢化・人口減の問題や東京圏一極集中に対する言説は明らかに後退しているというのが事実である。地方創生の取り組みの具体性は益々もって低迷していると言わざるを得ない。

結果として、地方創生もデジタル田園都市国家構想も地方創生拠点整備という名で、JAでも販売可能な農作物を持ち込む直売マルシェのための「道の駅」を、ファストデザインされたガランドウをつくっているだけというのが実情である。

出生率の高い地方の若者が東京へ

ならば、人口減と産業拠点の消失で疲弊する地方を尻目に、一極集中を続ける東京圏は少子化対策に成功しているのか？と問われれば、実際は真逆であって、都内23区の出生率は軒並み1.0を切っている。

豊島区で0.89、中野区で0.91、杉並区で0.95と東京都全体でも0.99と1を切ってしまっている（ちなみに全国でワースト上位には京都市が含まれ、東山区で0.76、上京区0.80、下京区0.82となっている）。

全国で出生率が高いのは沖縄1.60、長崎1.49、宮崎1.49、鹿児島1.48、熊本1.47と、すべて九州である。これらの県の中には出生率を2以上、2.4までを維持している市町村は30程度存在している。

こうした統計から窺えるのは、日本全国で人口減が起きているが、その中でも出生率の高い地方から、出生率の低い東京圏に転入が続いているという傾向だ。

地方から東京圏への若い女性の流入は少子化に益々拍車をかけており、むしろ首都圏における少子化対策、結婚や出産の支援体制、安心して子育てや教育を続けられる住まいや地域の再構築のほうが、もっとも必要なことだということが分かるであろう。

今、統計から見えてくることは、たとえ、出生率の高いエリアに生まれ育ったとしても、東京に来ると出産や子育てが不可能になるという現実である。つまり、東京の出生率をなんとか早期に全国平均の1.2くらいにまで引き上げることこそが効果的なのである。

ならば、首都圏における人々の暮らしやすさ、都市構想や再開発はどうなっているのかというと、一極集中の東京都の中でもさらに一極化が進んでおり、山の手線の内側、千代田区、中央区、港区、江東区といった東京駅から湾岸にかけてのエリアに集中的に再開発と投資が、住居を含むオフィスや商業施設の高密度化が進展しているのである。

そしてそのことは、さらなる人口集中と生活の不便さ、将来への希望のなさ、気持ちの余裕のなさと一体になって、益々国民生活を窮乏させていっている。

民間活力導入の大義名分のもと、再開発事業で狙われる「公園」

そのような事態を尻目に、現在の首都圏を含む大都市の再開発事業におけるそのプロセスにおいて、問題ありと思わせるのが、公共資産を取りこんでの再開発だ。

これはPFI事業との組み合わせとなるケースも多く、要は再開発事業と公共サービスを一体化で進めることで、財務負担も軽減し民間活力の投入も図る、という都合の良いタテツケになっている。PFI事業（プライベート、ファイナンス、イニシアチブの略）とは、公共サービスの提供において、民間に施設整備や運営をゆだねる手法のことをいう。

特にここのところ東京都だけでなく、地方都市などで積極的に進めているのが、公園の管理委託を含めた、パークPFIである。

「公園」の歴史は、明治の近代化から始まった

公園とはその名のとおり公（おおやけ）の園庭を指す。我が国において、明治の近代化以前には「公園」という言葉は存在しなかった。現在の公園に相当する誰でも受け入れるような、市民の公園的な役割は、社寺の境内地や広小路などがその役目を果たしていたといえるだろう。

そのため、明治の初期に設けられた浅草、上野、芝、深川、飛鳥山といった公園はみな、それら境内や神域を元にしたものである。

幕末から明治維新にかけて欧州を視察した時の権力者らは、欧米の都市開発における「公園」の存在を重視し、広く国民の憩いや健康増進および都市景観の充実を図る意味で、多くの都市公園をつくっていった。

我が国最初の本格的な欧米式の公園は、東京の日比谷公園だが、その後の明治神宮の内苑・外苑、北海道の大沼公園、会津の鶴ヶ城公園、福岡の大濠公園など、日本各地に100を超える大型の都市公園が設営されたのは、明治から大正時代にかけてである。これらの公園を再開発に取りこむ計画が、なぜかこの十数年間、急速に進んでいるのだ。

その計画の根拠には、前述のように主に「財政難」「老朽化」「維持管理コスト」などを掲げているのだが、その多くは公園の運営委託にとどまらず隣地や街区の区画整理と連動し、高さ制限の解除や緑地の統合を含み、高層ビルや高層マンションの許認可を図るものとなっている。

これらの計画には短期間の計画の告示と一般的な民間再開発事業と同様のプロセスで事業が進められており、民間が一枚噛むことによって、そのすべてが公共事業や公共政策ではないという解釈が成り立ち、民間のプライバシーや設計図書や企画における意匠やアイデアの守秘義務を盾にして、開示請求にも応じない。

公共的事業でありながら、その意思決定のプロセスはブラックボックスのままなのである。

結果として、多くの市民は、計画の始まりや意思決定のプロセスに関わることはなく、なぜそのような公共資産の利活用が必要なのか、その理由を知ることはなく、その後の利活用に向けての意見も反映されない。

公的な土地資産を利用しながら、民間開発の条例の仕組みの中で、拙速に事は運ばれているのである。

森山 高至

建築エコノミスト／一級建築士