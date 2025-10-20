男性グループ「JO1」が20日、公式サイトを更新。現在活動を休止しているメンバーの大平祥生、鶴房汐恩に関して、12月から1月に開催予定の公演やサイン会などのイベントへは参加しないことを発表した。なお、2人に関しては、別日程での振替開催を予定しているという。

グループの公式サイトで「弊社所属の大平祥生および鶴房汐恩に関しまして、現在発表されております2025年10月22日（水）発売のJO1 10TH SINGLE『Handz In My Pocket』初回プレス分（初回生産分）封入“応募抽選券（シリアルナンバー）”特典については、不参加とさせていただくこととなりました」と報告。「イベントを楽しみにされていたお客様には、深くお詫び申し上げます」とした。

今年12月に新潟、岡山、熊本で開催予定のショーケースや、来年1月に開催予定のサイン会には2人は参加しない。

続けて「上記の個別特典会に関しては、メンバー9名での実施となり、大平祥生および鶴房汐恩は別日程での振替開催を予定しております」とし、「ファンの皆様、そして関係者の皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。これからもJO1へ変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

鶴房は今年6月、過去にオンラインカジノを利用していたことが判明し、賭博容疑で書類送検（のちに賭博罪で略式起訴）され活動休止。今月15日には大平が「規定に反する事案が発覚」したとし活動休止を発表していた。