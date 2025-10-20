¡ÖThe·ÝÇ½³¦¡×Ä¶ÂçÊª¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤¬2ÁÈ¤â¡ª¹ë²Ú¤Çµ®½Å¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»æ¥Æ¡¼¥×¤âÀ¨¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ¹â¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍÌ¾·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ2¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ËÆ£Íö¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¡ª¿·¶Ê¤â¥ä¥Ð¤¤¤¬¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°¥½¥¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¢»æ¥Æ¡¼¥×Åê¤²»²²Ã¡ª»ä¡¢NARU¤µ¤ó¡¢±¦µþ¤µ¤ó¤âÅê¤²¤¿¡ª¡ª²¼¤Ë¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤¿Æ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡ª¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¡ª¥¹¥¤¥ä¥»¥ó¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÅÄÀ®Èþ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×°ËÆ£Íö¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¾Ð´é¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»æ¥Æ¡¼¥×¡¡¤Ê¤Ä¤¤¡×¡Ö2ÁÈ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Îµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡×¡ÖThe·ÝÇ½³¦¡×¡Ö¤¹¤ó¤Ð¤é¤·¤¤4¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤½¤·¤Æ»æ¥Æ¡¼¥×¤âÀ¨¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£