¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö·ò¹¯ÌÌ¤¬¿´ÇÛ¡×àÁ´³ÑÅÙ¹ñÊõµéá¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹¡Ö´é¤ÎÆùÉÕ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡Ö¤Þ¤¿ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.½Ð¿È¤Ç¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×(NHK)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖVenue101 Presents¡¡King & Prince LIVE SPECIAL¡×¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKing & Prince¡×¤Î±ÊÀ¥Î÷(26)¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î郄¶¶³¤¿Í(26)¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥í¥´¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë±ÊÀ¥¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤¯¤óÁé¤»¤¿¡©¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¤Þ¤¿ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©´é¥³¥±¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö³Î¤«¤Ë°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ´é¤¬Áé¤±¤Æ¤ë¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨·ò¹¯ÌÌ¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¿´ÇÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö10Âå20Âå¤Ï¤¸¤á¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â´é¤ÎÆùÉÕ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¸µ¡¹¡¢Áé¤»·¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï2011Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ç³èÆ°³«»Ï¡£20Ç¯¤Ë»¨»ï¡ÖViVi¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î´ë²è¡Ö¾åÈ¾´ü¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£àÁ´³ÑÅÙ¹ñÊõµéá¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£