¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë´¶¶¯¤¯¤Æ¹¥¤¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ßà¸Ô²¼¤¬¤é¶õ¤á°áÁõ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë¤ä¤»¤¿¤ó¤ä¤í¡©¡×
ÂçÃÀ¤Ë¸Ô²¼¤¬¡Ä¾×·â°áÁõ
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(47)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¤¬¾×·âÅª¤À¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°áÁõ¥Á¡¼¥àÎÏºî¤ÎBD partyÉ÷¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ç¥Ë¥àstyle¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°áÁõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤ÎÁõ¾þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¤â¥Ç¥Ë¥à¥Ò¡¼¥ë¤âÁ´Éô¤Á¤ã¤ó¤ÈLIVE»ÅÍÍ¤Ë°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ªÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ªayuasiatour2025 A¥¹¥¿¥Ã¥Õ ÂçÂçÂç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î°áÁõ¤È¤·¤Æ¸Ô²¼¤¬¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë´¶¶¯¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥á¥Á¥ãåºÎï¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢µÞ¤Ë¡¢¤ä¤»¤¿¤ó¤ä¤í¡©¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Æ¤·¤Ã¤ÝÉÕ¤±¤Æ¤¿25Ç¯Á°¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£