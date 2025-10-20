¡Ö¾®³ØÀ¸¤ä¤ó¡×AKB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î31ºÐ½÷Í¥¡¢¿ÈÄ¹148¥»¥ó¥Áà¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñá¤Ë¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÊäÆ³¤µ¤ì¤ë¡×
¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡õ¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB¡×¡ÖNMB48¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢31ºÐ¤Î½÷Í¥¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¾×·â¥³¡¼¥Çá¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤♡¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÀîÈþ¿¥¡£Âç¤¤Ê¾þ¤ê¤òÉÕ¤±¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Î»ÔÀî¤¬¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©¤ß¤ª¤ê¤ó¤Ã¤Æ²¿ºÐ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±...¡×¡Ö¤«¡¼¤ï¡¼¤¤¡¼¤¤¡¼¡×¡Ö¤Þ¤À¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥â¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¡Ä¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¿®¤¸¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¹çË¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡Á ¾®³ØÀ¸¤ä¤ó ¡×¡ÖÇ¯¡¹¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÌëÃæ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¿¤éÊäÆ³¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£