¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡Ä¡×
¡¡2018Ç¯¤ËÆÍÈ¯À¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¡Ä¡£20Ç¯¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃçÎÉ¤¯¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÀéÀÐ¥Ñ¥Ñ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯»£±Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÀéÀÐÅ¯Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¾¾ÅçÁï(27)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±àÄí¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Èµº¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¥Ñ¥Ñ´¶Éº¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë½ê¤¬1ÈÖµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÁï¤Á¤ã¤ó¡¢¾Íè¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÅ·»È¤Î½¸¤Þ¤ê¡©¡©¡©¡©¡×¡ÖÁï¤Á¤ã¤ó¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç´ò¤·¤¤¤è¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£