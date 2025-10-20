米シニアプレーオフ初戦が終了 藤田寛之はPO第2戦に進出ならず
＜ドミニオンエナジーチャリティクラシック 最終日◇19日◇ザ・CC オブ バージニア（バージニア州）◇7025ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）のプレーオフシリーズ初戦が終了した。
【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…
藤田寛之は3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「72」でプレー。トータル1オーバー・46位タイで大会を終えた。この結果、ポイントランキングは1ランクダウンの65位。上位54人に絞られるプレーオフシリーズ第2戦「シモンズ・バンク選手権」への進出はならなかった。トータル12アンダーをマークしたジャスティン・レナード（米国）が今季2勝目を挙げた。1打差2位にアーニー・エルス（南アフリカ）、トーマス・ビヨーン（デンマーク）が入った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中島啓太が善戦 欧州ツアーの最終結果
日本オープン 最終結果
これが松山英樹のセッティングだ！直線的なフェースアングルに注目【写真】
“10年モノ”のパターは家に4本 木村彩子の14本は中古ショップで購入の“年季クラブ”がずらり【勝者のギア】
日本OP制した片岡尚之は145ランクアップ 欧州2位の中島啓太は101位に浮上【男子世界ランキング】
【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…
藤田寛之は3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「72」でプレー。トータル1オーバー・46位タイで大会を終えた。この結果、ポイントランキングは1ランクダウンの65位。上位54人に絞られるプレーオフシリーズ第2戦「シモンズ・バンク選手権」への進出はならなかった。トータル12アンダーをマークしたジャスティン・レナード（米国）が今季2勝目を挙げた。1打差2位にアーニー・エルス（南アフリカ）、トーマス・ビヨーン（デンマーク）が入った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中島啓太が善戦 欧州ツアーの最終結果
日本オープン 最終結果
これが松山英樹のセッティングだ！直線的なフェースアングルに注目【写真】
“10年モノ”のパターは家に4本 木村彩子の14本は中古ショップで購入の“年季クラブ”がずらり【勝者のギア】
日本OP制した片岡尚之は145ランクアップ 欧州2位の中島啓太は101位に浮上【男子世界ランキング】