木村拓哉、自らタクシー運転で東京タワーに登場 倍賞千恵子を映画さながらのエスコート
俳優の倍賞千恵子、木村拓哉が20日、東京タワーの下で行われた映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）タクシーセレモニーに登壇した。この日はタクシー運転主役を演じた木村が撮影で実際に使用したタクシーを運転し、倍賞の手を取りエスコート。映画さながらのワンシーンで集まったファンから歓声を浴びた。
【集合ショット】微笑ましい⋯笑顔で撮影に応じた木村拓哉＆倍賞千恵子ら豪華出演陣
本作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田洋次監督が、刻々と変化する大都市＜東京＞を舞台に、人生の喜びを謳いあげる、感動のヒューマンドラマ。
イベントは2人のほか、蒼井優、優香、中島瑠菜、迫田孝也、山田監督が参加。木村の運転について「安心しておりました。すごく真面目な方なので」と信頼を寄せる倍賞に、木村は「撮影以来のこの車の運転だったので懐かしいなって。劇中は倍賞さん演じるすみれさんは後部座席にお座りになられていたので、今回助手席に乗っていただくのは雰囲気が違う。こうやってみなさまの前に出ることができてうれしかった」と笑顔をみせた。
指定の位置にばっちり駐車した木村に「すばらしい運転」と倍賞が褒めると、木村は「優ちゃんからは“木村さん、できるならバックでお願いします”って言われたんですけどぶっつけ本番だったので前からということで（笑）」と弁解。蒼井は「失礼しました」と苦笑して頭を下げていた。
倍賞は終活に向かうマダム・高野すみれと、木村は鬱々とした日々を送るタクシー運転手・宇佐美浩二を演じ、“たった1日の旅”を通して心を通い合わせる。浩二の妻・薫を優香と娘・奈菜を中島、すみれの若き日を蒼井が、そしてすみれの人生に不穏な影を落としていく小川毅役を迫田が演じる。
