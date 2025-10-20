香坂みゆき、豆苗育てる日常ショットに反響 “3回目の収穫”に驚きの声も「3回目か…やるねw」「何が違うんだろ…」「まるで魔法のような製造法」
歌手・俳優の香坂みゆき（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。「おはよう〜」と書き出し、育てている豆苗を写した日常ショットを公開した。
「3回目の豆苗が頑張っているw」と説明し、キッチンと思われる1枚の自宅ショットをアップ。「お味噌汁かな」と献立を考えながら成長を喜んでいる様子に、ファンからは「とっても素敵ですね!!」「おいしそうに出来てますね」との声が寄せられた。
また、豆苗栽培を“2回”の収穫で止めてしまっている人が多いようで、「2回目はあるけど 3回目か…やるねw」「3回めはあきらめてる〜伸びてるね♪何が違うんだろ…」「まるで魔法のような製造法でございます」といったコメントもあった。
