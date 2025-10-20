日本維新の会の吉村代表は、連立政権樹立でけさ自民党側と実質的に合意したことを明らかにしました。きょう午後6時に両党の党首が正式に関連文書に調印するということです。国会から中継です。

連立に向けた協議が正式合意となる見通しとなり、あすの総理大臣指名選挙では、高市総裁が女性初の総理大臣に選出されることが確実な情勢となりました。

日本維新の会 吉村洋文 代表

「きょうの朝、私から高市総裁に電話をして、『連立合意をいたします。共に日本を前に進めていきましょう』という話をしました」

維新の吉村代表は大阪府庁で記者団の取材に応じ、けさ高市氏と電話会談し、自民党と連立政権を樹立することで実質的に合意したことを明らかにしました。

維新側が自民党側に要求していた食料品の消費税2年間ゼロや、「企業・団体献金」廃止など12項目については、「合意がほぼまとまった」ということです。

維新は現在、国会内で幹部会合を開いていて、このあと行われる両院議員総会で党としての最終的な確認を行います。

吉村代表は午後6時に行われる予定の高市総裁との党首会談で正式に関連文書に調印したい考えで、自民、維新の連立政権が発足することになります。