◇イタリア1部7節 パルマ0―0ジェノア（2025年10月19日 ジェノア）

パルマの日本代表GK鈴木彩艶が、0―0で引き分けた敵地のジェノア戦で終了間際のPKストップなど神がかった好セーブを連発。前半に退場者を出したチームはシュート数1―23と圧倒されたが、枠内シュートをことごとく鈴木がセーブし、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

圧巻の活躍だった。後半18分には強烈なミドルシュートを阻止し、同37分には決定的な枠内へのヘディングを右手ではじき飛ばす。ハイライトは同追加タイムのPK。絶体絶命のピンチで、MFコルネのシュートコースを完璧に読んで右に飛ぶと、右膝付近に当てて防いだ。

7つのセーブで失点から救った守護神について、クエスタ監督は人柄も含めて称賛。「この試合で彼は主役となった。彩艶はプロとして模範的な存在で、サッカーのために生きている。彼は毎日、ピッチ内外で自身の体をケアし、常にベストを尽くそうと努力し、模範を示している。真摯な取り組みは報われるものであり、きょうまさにその成果が出た。彼のパフォーマンス、そして彼がチームを大いに助けてくれたことを嬉しく思う」と語った。

詳細なデータを元に採点する世界的サッカー専門メディア「Sofascore」は10満点中9・4という両チーム最高のスコア。地元メディアでも絶賛が相次いだ。

イタリア版のスカイスポーツは「鈴木彩艶が主役を務めた。少なくとも3つの奇跡を起こし、アディショナルタイム終盤にはコルネのPKをセーブした。今シーズンのセリエAでこれほど高い評価を受けた選手はいないだろう」と高評価。地元メディアのスポーツパルマは「完璧な試合など存在しない？信じられないなら、これを見るがいい」との書き出しで、数々のセーブを紹介。「95分にコルネのPKを止めたことで、スズキさん（Suzuki―san）」から「聖スズキ（san―Suzuki）への道を歩み始めた」と神がかり的なPKストップを見せた守護神を表現した。