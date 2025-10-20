¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¿·´ÆÆÄ¤ËÁêÀîÎ¼Æó»á¡¡»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÀÊ¤Î°ÛÎã²ñ¸«¤Ç¥Ð¥È¥ó¡Ö·ì¤¬½ä¤ëÉð¼Ô¿Ì¤¤¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£²£°Æü¡¢Íèµ¨¤Î¿·´ÆÆÄ¤ËÁêÀîÎ¼Æó»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¿·µì´ÆÆÄ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤âÆ±Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µå³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿ÌÚÂ¼ÍÎÂÀµåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë»°±º´ÆÆÄ¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿Ê²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Þ¤º»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂàÇ¤¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö£µÇ¯´Ö¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£´ÆÆÄºßÇ¤Ãæ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£´Ç¯Ï¢Â³£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌîµå¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅöÌÌ¤Ï¾¯¤·¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤È¤Ê¤ëÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨°ì·³¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ·óÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÉô¾º³Ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Á´¿È¤Ë·ì¤¬½ä¤ë¤è¤¦¤ÊÉð¼Ô¿Ì¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö»°±º¤µ¤ó¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Ñ¾µ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¡¢°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤ØÉüµ¢¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¸£±¡×¤ò»°±º»á¤«¤é°ú¤·Ñ¤°¡£
¡¡»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤é¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Ãç¡£Íèµ¨¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸å·Ñ¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¡£¿·µì´ÆÆÄ¤¬¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢²ñ¸«¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£