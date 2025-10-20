“怪人”だと思う人は？ 山田裕貴「杉野遥亮くんが頭に浮かぶんすけど…」
俳優の山田裕貴（35歳）が、10月20日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“怪人”だと思う人物について語った。
19日に都内で行われた自著「怪人」（東京ニュース通信社）の発売記念イベントに登壇した山田が、番組のインタビューに対応。「怪人」は“役を生きる”をテーマに、2019年から2025年の約6年間にわたり「TVガイドdan」で連載した「山田裕貴の怪人百面相」を1冊にまとめた本だ。
書籍のタイトルにちなみ、“怪人”（不思議な人）だと思う人物について聞かれた山田は「そう言うと“彼”嫌がるかなぁ…」とした上で「杉野遥亮くんが頭に浮かぶんすけど」と、俳優・杉野遥亮（30歳）の名前を挙げる。
そして「本人はものすごく真面目にいろんなこと考えてて、でもなんか不思議なんです。つかみどころがないっていうか。要は不思議じゃなくて、ものすごくまっすぐな人だと、逆に不思議に見えるのかなっていう」「『え〜イヤだよ！ 僕、不思議じゃないよ！』って（杉野遥亮は）たぶん言うと思う」と語った。
