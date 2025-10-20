¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£¸ÆµÛ¤¬»ý¤Ä¡ÈºÇ¶¯¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡É¡Ú¤½¤Î¡¢¤·¤ó¤É¤µ¤Ï¡Öµ¨Àá¥Ö¥ëー¡×¡Û
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥ïー¥¯④ ¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ë¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤ÏÀ°¤¦
Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¹â¤Ö¤ê¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¼ê·Ú¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿£±Ê¬´Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿¼¤¤¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
ÉÒ´¶µ¤¼Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤«¤é¸Þ´¶¤¬±Ô¤¯¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤ä¾ì¤Î¶õµ¤¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ê¥âー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤¬È´¤±¤º¡¢ÈèÏ«´¶¡¢ÉÔ°Â´¶¡¢Æ¬ÄË¡¢¸ª¤³¤ê¡¢ÉÔÌ²¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹â¤Ö¤Ã¤¿¿À·Ð¤òÄÃ¤á¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â´ÊÃ±¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤¬¸ÆµÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°Õ¼±Åª¤Ë¿¼¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤ËÆ³¤¯Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¡¢Íð¤ì¤¿¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÚºÇ¤â´ðËÜÅª¤ÊÊ¢¼°¸ÆµÛ¡Û
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÊ¢¼°¸ÆµÛ¡×¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇØ¶Ú¤ò·Ú¤¯¿¤Ð¤·ÂÎ¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
① £³～£´ÉÃ¤«¤±¤Æ¡¢ É¡¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÂ©¤òµÛ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ø¤½¤Î²¼¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬É÷Á¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤¯¤é¤à¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
② ÅÇ¤¯¤È¤¤Ï¡¢µÛ¤¦¤È¤¤Î£²ÇÜ¤¯¤é¤¤¡¢£¶～£¸ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±ú¤à¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¶ÛÄ¥¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿´¶¾ð¤¬¡¢Â©¤È¤È¤â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ê¢¼°¸ÆµÛ
²áµî¤Î¸å²ù¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤¬¡Öº£¡¢¤³¤³¡×¤Ë¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤È¤¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¸ÆµÛË¡¡×¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç³Ú¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤ê¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£É¡¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¡¢¤ªÊ¢¤ä¶»¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢É¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¶õµ¤¤Î²¹¤«¤µ¤Ê¤É¡¢¸ÆµÛ¤ËÈ¼¤¦ÂÎ¤Î´¶³Ð¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ç¤Û¤«¤Î¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¡¢¹Í¤¨¤¬¤½¤ì¤¿¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Ã¤È¸ÆµÛ¤Ë°Õ¼±¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤ëÎý½¬¤Ç¤¹¡££µÊ¬ÄøÅÙ¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹Í¤Î±²¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ä·±Îý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö°Õ¼±¤ò¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î´¶³Ð¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿´¤òÌþ¤ä¤¹¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÆµÛ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¿¤Ê¡×¡Ö¾¯¤·ÉÔ°Â¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô²ó¤Ç¤â¿¼¤¤¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò»Ù¤¨¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¤½¤Î¡¢¤·¤ó¤É¤µ¤Ï¡Öµ¨Àá¥Ö¥ëー¡×¡ÙÃø¡§Ä¹¾ÂËÓÍº¡¡