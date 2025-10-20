ÅÄÂ¼·ûµ×»á¡¡¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ëÎÓË§Àµ»á¤ÎÆþ³Õ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª£Í£Ã¶ÄÅ·¡Ö¥Þ¥¸¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×¸µ¸üÏ«Áê¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£±£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÎÓË§Àµ»á¤Î¿Ø±Ä¤ÇÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÂ¼»á¡£¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÎÓ»á¤òÁíÌ³Áê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òËÉ±ÒÁê¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬¤¢¤ë¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö»äÀè½µ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤È¿§¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ø¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÍè¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ê²ñ¤Î·Ã½Ó¾´¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Àè½µ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÃÍè¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³ÕÎ½¿Í»ö¤Î»öÁ°¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ã¤«¤é¡Ö¸üÀ¸Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿û¤µ¤ó¤Î¤È¤¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤Î»þ¤Î¼óÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¾ðÊó¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ê¹â»Ô»á¤¬¡ËÉ¬¤ºÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£