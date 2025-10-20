◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ6―2マリナーズ（2025年10月19日 トロント）

ブルージェイズは19日（日本時間20日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦に勝利。対戦成績を3勝3敗のタイに戻し、1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出に逆王手をかけた。

新人右腕のイエサベージが先発マウンドに上がり、初回はシーズン60発のローリーを空振り三振に仕留めるなど、3者凡退と上々の立ち上がり。2回も相手打線を3者連続三振に斬った。

2点を先制した直後の3回表は2四球などで1死満塁のピンチを招き、ローリーを迎えたが、宝刀スプリットで一ゴロ併殺。4回も1死満塁からクロフォードをスプリットでニゴロ併殺に仕留めると5回も1死一塁でロドリゲスを遊ゴロ併殺と3イニング連続併殺と粘りの投球で0を並べ続けた。

5―0の6回に2死からネーラーに右越えソロを被弾し、次打者・アロザレーナに右前打を許したところで降板。それでも負ければ終わりの一戦で6回途中2失点と仕事を果たした。

試合後、イエサベージは「熱狂的でエネルギーに満ちた観客。モチベーションになった」と大声援を送ってくれた本拠ファンに感謝。3併殺には「守備陣が僕を支えてくれていると確信していた」とバックを信じて投げたと振り返った。

3回に2ランを放ったバーガーも「最高の気分だったよ」と笑顔で振り返り、勝者はワールドシリーズ進出、敗者はシーズン終了という運命の第7戦に向けて「やるか、やられるかの試合。勝つか家に帰るか。今夜の試合も同じようなものだった。明日は試合に勝ち、ベストを尽くして戦うことがすべて」と意気込んだ。