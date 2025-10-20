¿ùºé²Ö¡Ö¥¨¥´¥µ¤â¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤Á¤ã¥À¥á¡×Çº¤ßÂ¿¤¤³¤ÈÌÀ¤«¤·Àê¤¤»Õ¤«¤é½õ¸À
½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çº¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿À·Ð¤¬ºÙ¤ä¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼Â¤ÏÉÝ¤¬¤ê¡¢¿´ÇÛÀ¡£¿µ½Å¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤¨¤º¤Ë¥¬¥Þ¥ó¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¤§¡Á¥¹¥´¡Á¤¤¡£¤³¤ï¡Á¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¡¤·»¦¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ï¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö»Å»ö¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¤È¿Í¤È¤¬ËèÆü½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«1¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÇº¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢µá¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÀ±¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡£¿ùºé²Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¡Ø¿Í¤Î´î¤Ö´é¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ç¿ùºé²Ö¤ÎNG¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ïµ¤Ê¬¤Î¥à¥é¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆË½Áö¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡£¥¨¥´¥µ¤â¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡£Á´Éô¡Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬¡Ë¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£