木曜日のささみチーズフライ


【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■木曜日のささみチーズフライ

お前をスカウトしにきた…がっ


ささみチーズフライのレシピ


■ささみチーズフライ

材料（1人分）

鶏ささみ肉……2本

梅干し……1個

青じそ……4枚

スライスチーズ……4枚

薄力粉……適量

卵……1個

パン粉……適量

揚げ油……適量

作り方

1. 梅干しは種を除き、包丁でたたいてペースト状にする。卵は溶きほぐす。スライスチーズは端から巻いて筒状にする。

2. 鶏ささみ肉の真ん中に包丁を入れて開き、ラップをかけてめん棒でたたいて薄く伸ばす。

3. 2に梅干しを塗り、青じそ2枚、スライスチーズ2枚分を並べる。端から巻いてロール状にする。

4. 3に薄力粉、溶き卵、パン粉の順にまぶす。

5. 揚げ油を170℃に熱し、4をこんがりときつね色になるまで揚げる。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』