闇落ちするにもまずは健康で！梅と青じそをプラスした「ささみチーズフライ」
【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■木曜日のささみチーズフライ
■ささみチーズフライ
材料（1人分）
鶏ささみ肉……2本
梅干し……1個
青じそ……4枚
スライスチーズ……4枚
薄力粉……適量
卵……1個
パン粉……適量
揚げ油……適量
作り方
1. 梅干しは種を除き、包丁でたたいてペースト状にする。卵は溶きほぐす。スライスチーズは端から巻いて筒状にする。
2. 鶏ささみ肉の真ん中に包丁を入れて開き、ラップをかけてめん棒でたたいて薄く伸ばす。
3. 2に梅干しを塗り、青じそ2枚、スライスチーズ2枚分を並べる。端から巻いてロール状にする。
4. 3に薄力粉、溶き卵、パン粉の順にまぶす。
5. 揚げ油を170℃に熱し、4をこんがりときつね色になるまで揚げる。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』