★谷中銀座商店街で秋の味覚探し★

レトロな雰囲気でお出かけ気分を味わえ、魅力たっぷりのお店３０店舗以上が軒を連ねる
都内屈指のグルメ商店街 谷中銀座商店街で秋の味覚探し！
    
【出演者】 浦野モモ（日本テレビアナウンサー）・夏菜・一山本大生・小峠英二

【ご紹介させていただいた店舗】

●蜜芋研究所
住所：東京都荒川区西日暮里

紅はるか
Mサイズ 900円

シルクスイート
Mサイズ 900円

あまはづき
Mサイズ 900円

蜜芋プリン
650円

●九州堂
住所：東京都荒川区西日暮里

からし蓮根揚げ
300円

たかはしのコロッケ
200円

しいたけ醤油 500ml
1480円

●BAKERY hitotema ヒトテマ
住所：東京都台東区谷中

自家製ボロネーゼと３種のキノコパイ
420円

さつまいものデニッシュ
390円

●初丸福島商店
住所：東京都台東区谷中

鮎の塩焼き 子持ち（愛知県産）
1串 650円

冬季限定
焼かき（三陸産）
1串 280円

●谷中福丸饅頭
住所：東京都台東区谷中

かりんとうまんじゅう
1個 90円

よもぎまんじゅう　※谷中本店のみの販売
9個入り120円

栗まんじゅう　※売り切れの可能性ありますので詳しくはお店にお問い合わせ
6個入り 150円

●CHAYA松緒
住所：東京都台東区谷中

みたらし
300円

焼き芋大納言あずき
450円

●MUSECA TIMES
住所：東京都文京区千駄木

ステッペンチーズバーガー
1674円

●鮮魚店 冨じ家
住所：東京都文京区千駄木

北海道根室産サンマ
1匹. 750円（撮影時の金額）

●吉里
住所：東京都台東区谷中

う鍋
4950円

鰻重 上
4950円
 