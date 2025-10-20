★谷中銀座商店街で秋の味覚探し★

レトロな雰囲気でお出かけ気分を味わえ、魅力たっぷりのお店３０店舗以上が軒を連ねる

都内屈指のグルメ商店街 谷中銀座商店街で秋の味覚探し！



【出演者】 浦野モモ（日本テレビアナウンサー）・夏菜・一山本大生・小峠英二

【ご紹介させていただいた店舗】

●蜜芋研究所

住所：東京都荒川区西日暮里

紅はるか

Mサイズ 900円

シルクスイート

Mサイズ 900円

あまはづき

Mサイズ 900円

蜜芋プリン

650円

●九州堂

住所：東京都荒川区西日暮里

からし蓮根揚げ

300円

たかはしのコロッケ

200円

しいたけ醤油 500ml

1480円

●BAKERY hitotema ヒトテマ

住所：東京都台東区谷中

自家製ボロネーゼと３種のキノコパイ

420円

さつまいものデニッシュ

390円

●初丸福島商店

住所：東京都台東区谷中

鮎の塩焼き 子持ち（愛知県産）

1串 650円

冬季限定

焼かき（三陸産）

1串 280円

●谷中福丸饅頭

住所：東京都台東区谷中

かりんとうまんじゅう

1個 90円

よもぎまんじゅう ※谷中本店のみの販売

9個入り120円

栗まんじゅう ※売り切れの可能性ありますので詳しくはお店にお問い合わせ

6個入り 150円

●CHAYA松緒

住所：東京都台東区谷中

みたらし

300円

焼き芋大納言あずき

450円

●MUSECA TIMES

住所：東京都文京区千駄木

ステッペンチーズバーガー

1674円

●鮮魚店 冨じ家

住所：東京都文京区千駄木

北海道根室産サンマ

1匹. 750円（撮影時の金額）

●吉里

住所：東京都台東区谷中

う鍋

4950円

鰻重 上

4950円

