１０月２０日（月）のヒルナンデス！は★谷中銀座商店街で秋の味覚探し★
レトロな雰囲気でお出かけ気分を味わえ、魅力たっぷりのお店３０店舗以上が軒を連ねる
都内屈指のグルメ商店街 谷中銀座商店街で秋の味覚探し！
【出演者】 浦野モモ（日本テレビアナウンサー）・夏菜・一山本大生・小峠英二
【ご紹介させていただいた店舗】
●蜜芋研究所
住所：東京都荒川区西日暮里
紅はるか
Mサイズ 900円
シルクスイート
Mサイズ 900円
あまはづき
Mサイズ 900円
蜜芋プリン
650円
●九州堂
住所：東京都荒川区西日暮里
からし蓮根揚げ
300円
たかはしのコロッケ
200円
しいたけ醤油 500ml
1480円
●BAKERY hitotema ヒトテマ
住所：東京都台東区谷中
自家製ボロネーゼと３種のキノコパイ
420円
さつまいものデニッシュ
390円
●初丸福島商店
住所：東京都台東区谷中
鮎の塩焼き 子持ち（愛知県産）
1串 650円
冬季限定
焼かき（三陸産）
1串 280円
●谷中福丸饅頭
住所：東京都台東区谷中
かりんとうまんじゅう
1個 90円
よもぎまんじゅう ※谷中本店のみの販売
9個入り120円
栗まんじゅう ※売り切れの可能性ありますので詳しくはお店にお問い合わせ
6個入り 150円
●CHAYA松緒
住所：東京都台東区谷中
みたらし
300円
焼き芋大納言あずき
450円
●MUSECA TIMES
住所：東京都文京区千駄木
ステッペンチーズバーガー
1674円
●鮮魚店 冨じ家
住所：東京都文京区千駄木
北海道根室産サンマ
1匹. 750円（撮影時の金額）
●吉里
住所：東京都台東区谷中
う鍋
4950円
鰻重 上
4950円