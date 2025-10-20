ポートが反発、ＳＦＪ社と系統用蓄電所事業の運用で業務提携 ポートが反発、ＳＦＪ社と系統用蓄電所事業の運用で業務提携

ポート<7047.T>が反発している。前週末１７日の取引終了後、Ｓｅｃｏｎｄ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｊａｐａｎ（東京都千代田区、以下ＳＦＪ社）と系統用蓄電所事業の運用で業務提携したと発表しており、好材料視されている。



ＳＦＪ社は、欧州各国及び日本国内で系統用蓄電池の運用実績を多数もつ世界的なリーディングカンパニーである、チェコのＳｅｃｏｎｄ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎの日本法人。今回の業務提携は、ＳＦＪ社が持つ高度なアグリゲーション技術と、ポートが手掛ける系統用蓄電所事業を組み合わせることで、系統用蓄電所の最適な運用を図り、取引先の電力事業者の電力調達支援（業務支援）及び系統用蓄電所事業の収益を最大化することが目的。なお、同提携が業績に与える影響は軽微としている。



