GENERATIONSの中務裕太と7人組バーチャルアイドルグループ FouRTe Projectがスペシャルコラボレーション。本日10月20日20時より2組のダンス対決動画が公開される。

本企画は、“ダンスの力で世界をつなぐ”という想いのもと、リアルとバーチャルの垣根を超えたコラボレーションが実現。中務のダンススキルと、FouRTe Projectのバーチャルならではのパフォーマンスが融合し、これまでにない新しい映像体験を創出する内容となっている。

本日から10月24日までの5日間にわたり、FouRTe Projectの公式SNSアカウントにてコラボ動画が毎日配信される。“ダンス対決”や“踊ってみた”企画などが行われ、“踊ってみた”企画ではGENERATIONSの「True or Doubt」とFouRTe Projectのデビュー曲「キミがキミでキミだから」のパフォーマンス映像が公開予定だ。

＜中務裕太 コメント＞

バーチャルアイドルというものに全く触れてこなかったのですが、今回コラボさせていただき、バーチャルの世界と現実世界を行き来するような感覚がとても新鮮で楽しませていただきました。今後のバーチャルアイドルの進展にワクワクせずにはいられません。またどこかで共演させていただけるのを楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）