アイシンは３日ぶり反発、自動変速機の海外生産実証事業が経産省の事業に採択
アイシン<7259.T>が３営業日ぶりに反発している。同社は１７日、経済産業省の「令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」に応募し、「インド／日本品質自動変速機の海外生産実証事業」が採択されたと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。
同社は支援を受け、インドで無段自動変速機（ＣＶＴ）の生産実証を進める予定。同社は既に同国でｅＡｘｌｅ（電気自動車などモーターを主動力とするクルマが走るために必要な主要部品をパッケージ化したもの）の現地生産を行っているが、今回のＣＶＴはｅＡｘｌｅと比較して構造が複雑で、現地生産の難易度がより高い製品だとしている。
出所：MINKABU PRESS
