ＪＭＣが反落、鋳造事業における生産コスト増で２５年１２月期業績予想を一転減益へ下方修正 JMCが反落 大幅な減益予想も

ＪＭＣ<5704.T>が反落している。前週末１７日の取引終了後、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を３３億円から３１億３０００万円（前期比１．９％増）へ、営業利益を２億４０００万円から２０００万円（同７７．３％減）へ、純利益を１億５０００万円から６００万円（同８８．０％減）へ下方修正し、増益予増から一転して減益予想としたことが嫌気されている。



主力の鋳造事業で、鋳造工程での新合金材への取り組みや、高難度の鋳造基幹部品の製造技術習得、また継続して大型鋳造品の量産需要の取り込みを強力に推進したものの、新規要素が強い一部の製造案件で、要求品質を満たした製品の安定的な確保に時間を要し、生産コストを想定以上に費やしたことが要因としている。



出所：MINKABU PRESS