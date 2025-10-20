Image: Razer

ヘッドホンを脱ぐ自由をくれるガジェットだね、コイツ。

ゲームにおける音響の重要性は、ゲーミングヘッドセットやPCスピーカーの市場のデカさが証明していますが、Razerからまた「時は来た！」と言いたくなりそうなアイテムが登場します。

それがRazer Clio。まるでゲーミングチェアの大型ヘッドレストですが、左右のウイング部分にスピーカーが入っているんですよ。

没入感重視ならゲーミングヘッドセットがいいのですが、長時間使い続けるとヘッドセットの重みや蒸れに耐えなくちゃならないのがツライ。

そんな悩みもRazer Clioなら解決です。重さは感じたくないけど、ハマれる音空間がほしい！というゲーマーに向けたアイテムですから。

頭の後ろから、THXサラウンドが降ってくる

Razerいわく、耳に近い位置でニアフィールド再生をすることで、ヘッドホン級の定位感を維持しながら、頭や耳を圧迫しないとのこと。THX Spatial Audioに対応しているのも見逃せません。

ということは、銃声が後ろからスッと抜け、BGMが空間の奥で広がる感覚が味わえるやつだ。 「え、これスピーカー？」「どこにヘッドホンあるの？」ってなるやつです。

またディスプレイの下にサウンドバー、もしくは横にセパレートのステレオスピーカーを置いているなら、リアサラウンドスピーカーとしても使えます。自分専用映画館サウンドシステムの完成です。やったあ。

PCもスマホもコンソールも、全部つながる

接続はRazer HyperSpeed（低遅延2.4GHzワイヤレス）とBluetoothの両対応。PCゲーマーも、プレステ／Switch派も、スマホでNetflix観る派も誰でもOK。1回の充電で最大14時間のバッテリー駆動もすばらしい。寝落ちしても、翌朝まだBGMが鳴ってるレベル。

固定するのも簡単です。ナイロンストラップでハイバックチェアにすぐ装着できますよ。

気になるお値段は3万2480円です。机の上に多くのモノを置きたくない派の方にもおすすめしたい！

Source: Razer