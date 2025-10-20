ÆüËÜ¤¬2028Ç¯¤Ë¡ÖJESTA¡×Æ³Æþ¤Ø¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤«¤é¼ê¿ôÎÁÄ§¼ý¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö´Ñ¸÷µÒ¸º¤ë¤À¤±¡×
2025Ç¯10·î18Æü¡¢´Ú¹ñMBC¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬28Ç¯¤«¤é¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÁ°¿½¹ðÆþ¹ñ¿³ººÀ©ÅÙ¡ÖJESTA¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JESTA¤ÏºÇÄ¹90Æü´Ö¡¢´Ñ¸÷¤ä¾¦ÍÑÌÜÅª¤Ç¥Ó¥¶¤Ê¤·Ë¬Ìä¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖESTA¡×¤ËÎà»÷¤·¤¿À©ÅÙ¡£¡ÖÆüËÜÈÇESTA¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»´üÂÚºß¥Ó¥¶ÌÈ½üÂÐ¾Ý¹ñ¤«¤éÍèÆü¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï»öÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»áÌ¾¤äÂÚºßÌÜÅª¤Ê¤É¤ò¿½¹ð¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÉÔË¡ÂÚºß¤Ê¤É¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆþ¹ñ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤º¡¢ÊÌÅÓ¥Ó¥¶¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎESTA¤¬²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë40¥É¥ë¡ÊÌó6000±ß¡Ë¤ò»²¹Í¤ËÀßÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤ÇºâÀ¯¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀÇ¼ý³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Î¼ê¿ôÎÁÄ§¼ý¤ò¿·¤¿¤Êºâ¸»³ÎÊÝºö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö40¥É¥ë¤Ï·ë¹½Âç¤¤¤¡×¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤«¤éÂ¤¬±ó¤Î¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±ß°Â¤ÇË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë