Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が自身のInstagramを更新。楽屋でのメンバーたちのオフショット動画を公開し、ファンを喜ばせている。

【動画】スキズメンバーへの愛に溢れたスキズ・リノのオフショット動画／愛嬌炸裂の“イライラチャレンジ”などステージの様子【写真＆動画】2日間の集合ショット＆ステージ（4本）

■リノのカメラにオールバックヒョンジン＆カメラを見つめるフィリックス

Stray Kidsは10月18日・19日にワールドツアーのアンコール公演『Stray Kids World Tour ＜dominATE：celebrate＞』を韓国・仁川アシアド主競技場で開催。本投稿は、そのバックステージで撮影されたメンバーの写真をスライドショー形式でまとめたもの。

「dominATE 締めくくり（ラスト）」と韓国語でキャプションを添えた動画は、自身の自撮りからスタート。末っ子I.N（アイエン）との2ショットやオールバックの髪でポーズを決めるHyunjin（ヒョンジン）、ソファに並んで座るHAN（ハン）とBang Chan（バンチャン）、引き締まった腹筋と腰のテーピングがチラ見えするChangbin（チャンビン）、Seungmin（スンミン）の顔アップショット、カメラをじっと見つめるFelix（フィリックス）など、メンバーの自然体な表情が収められている。ラストは全員集合ショットで締めくくられており、温かな空気感が漂う。

リノだからこそ切り取れた、飾らない笑顔や何気ない瞬間の数々。BGMにはアルバム『ATE』収録の自分たちを歌った楽曲「Stray Kids」が使用されており、リノのメンバーへの深い愛情が感じられる動画となっている。

SNSでは、「朝から泣いた」「最高のソンムル（贈り物）ありがとう」「メンバー愛が溢れてる」「自分にピントが合ってないのもリノくんらしい」「メンバーみんな、スキズでいてくれてありがとう」と感激の声が相次いでいる。

■Stray Kidsメンバーの“イライラチャレンジ”も話題に

『VOGUE Korea』の公式Instagramでは、リノの笑顔から始まるStray Kidsメンバーの“愛嬌炸裂”なイライラチャレンジの様子をはじめ、ステージやMCのシーンが公開された。

■スタジアムを埋め尽くすファンに圧巻のステージを披露したStray Kids

また、グループの公式SNSには、メンバーの集合ショットや、花火、クローン演出も華やかな圧巻のステージ動画も公開。コンサートの余韻を伝えている。