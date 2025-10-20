ディズニープラスの公式SNSにて、『旅するSnow Man / 完全版』第9話のビジュアルが公開された。次回は渡辺翔太とラウールが出演し、宮城をめぐる旅が展開される。

【画像】並んで歩く渡辺翔太＆ラウール／渡辺翔太と目黒蓮の“京都”旅ショット／ラウールと向井康二の“静岡”旅ショット

■遊覧船を背景に歩く、リラックスムードの渡辺翔太＆ラウール

公開された写真には、遊覧船を背景に、ふたりが並んで歩く姿が写し出されている。

左の渡辺は、白Tシャツにブラウンのパンツ、グレーのチェックシャツを羽織ったナチュラルなコーディネート。両腕を大きく広げ、無邪気な笑顔を浮かべる姿からは、旅の高揚感と開放的な空気が伝わってくる。

一方、右のラウールは黒のロングトップスにハーフパンツを合わせ、足元にはボーダーソックスとスニーカーをチョイス。すっきりとした黒髪をセンターパートに流し、穏やかな表情で前方を見つめている。

渡辺の明るさとラウールの落ち着き。対照的なムードが並ぶことで、ふたりの魅力がより際立つビジュアルとなっている。

ファンからは「しょっぴーニコニコでかわいい」「おててぶーんってしててかわいすぎる」「これはさすがにしょうたくん5歳」「ラウのハーフパンツいいね」「ふたりとも少年みたい」「なべラウ最高」「年齢逆転してて愛おしすぎる」「尊い」といった声が寄せられている。

なお、『旅するSnow Man / 完全版』第9話「美しや ああ美しや 何食べよ～宮城篇～」は、10月26日17時よりディズニープラスで独占配信される。

■渡辺翔太は目黒蓮と“京都”旅も

■ラウールは向井康二と“静岡”旅も

Snow Man

