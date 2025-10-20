ºÊÉ×ÌÚÁï¤«ÌÜ¹õÏ¡¤«¡ÄÁá¤¯¤â ¡ÈÍÇÏµÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡É Í½ÁÛ¤¬²áÇ®Ãæ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù½Ð±é¤Î ¡ÈÂçÊªÇÐÍ¥¡É È´Å§¤â
¡¡10·î19Æü¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¡¢ÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤¬ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÇÏµÇ°¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤È¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤ä¤Û¤«¤ÎGµ¤Ï¶¯¤¤ÇÏ¤¬¶¥¤¤¤¢¤¦¤â¤ó¤À¤¬¡¢ÍÇÏ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£¶¯¤¤¤À¤±¤¸¤ãÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÇÏ¤À¤±¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç1Ãå¤ò·è¤á¤ë¡£¾ð¤¬¤¢¤ë¡£°¦¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âÇ¯Ëö¤Î¤ªº×¤ê¤À¤è¡£1Ç¯Ê¬¤ÎÉé¤±¤¿µ²±¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤¸¤Þ¤¦¤ó¤À¡£ºÇ¹â¤À¤è¡×
¡¡ÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢½ÐÁöÇÏ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡£2025Ç¯¤Ï12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¡¢JRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤¤¤Ï¿·¤¿¤Ê¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆÍÇÏµÇ°¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢1Ç¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇÏ·ô¤¬Çä¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1996Ç¯¤Ë¤Ï875²¯±ßÄ¶¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤âÇÏ·ô¤¬Çä¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¤Ï333²¯±ß¤Þ¤ÇÇä¾å¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î³ÈÂç¤â¤¢¤Ã¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÇä¾å³Û¤Ï550²¯±ßÄ¶¤Ç¤·¤¿¡£¹â»ëÄ°Î¨¤ò¸Ø¤ëTBS¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ÎÍÇÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ô12/28ÍÇÏµÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤¬ÌÜ¹õÏ¡¤Ç¤½¤ÎÆü¤ÎÆüÍË·à¾ì¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ìÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯³ÎÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Õ
¡Ô¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´ØÏ¢¤Ç¸½ÃÏ¤ËÌÜ¹õÏ¡¤È¤«Íè¤Ê¤¤¡©ÍÇÏµÇ°¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¶¥ÇÏ¾ì¹Ô¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤Ê¡¼¡Õ
¡Ôº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤¢¤ë¤¾¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÎÆü¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºÇ½ª²ó¤È¤«¤Ê¤é·ã¥¢¥Ä¤À¤í¡Õ
¡¡¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£
¡Ö9·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤¬¡¢Gµ¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤± ¡ÈÍÇÏ¿ä¤·¡É ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬ÍÇÏ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤À¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¢¤¿¤ê¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÎãÇ¯¡¢ÍÇÏµÇ°ÅöÆü¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ï·ã¤·¤¤º®»¨¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯¤ÏÅöÆüÆþ¾ì·ô¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Ë»ØÄêÀÊ¤«Æþ¾ì·ô¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£´ÑÍ÷¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤·¡£