20日14時現在の日経平均株価は前週末比1352.63円（2.84％）高の4万8934.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1416、値下がりは157、変わらずは38と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは9銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を1銘柄で313.14円押し上げている。次いでファストリ <9983>が142.22円、アドテスト <6857>が130.64円、東エレク <8035>が109.09円、ＴＤＫ <6762>が51.01円と続いている。



マイナス寄与トップはベイカレント <6532>で、日経平均を4.51円押し下げ。次いで良品計画 <7453>が2.96円、住友鉱 <5713>が2.22円、住友ファーマ <4506>が0.57円、ルネサス <6723>が0.42円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は水産・農林の1業種のみ。値上がり率1位は銀行で、以下、情報・通信、ゴム製品、電気機器、証券・商品、その他製品と続いている。



※14時0分15秒時点



株探ニュース

