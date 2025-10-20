複数人で利用できる！「南海バス SMI美原ライン」1日乗り放題のモバイルチケット発売
ジョルダンは10月7日、大阪府堺市、南海バスと連携し、堺都心部と市域東部を結ぶSMI美原ラインの実証実験期間中に、複数人でお得に利用できる「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」をモバイルチケットで発売した。
「SMI美原ライン みんなでワンデーパス」イメージ
同チケットは、SMI美原ライン(堺駅前と美原区役所前【美原ステーション】を結ぶ直通急行バス)を、大人2名と小学生以下3名までが1日乗り放題で利用できるチケット。価格は1,200円。
SMI美原ライン路線マップ
販売期間は2025年10月7日〜2026年1月12日、利用期間は2025年10月14日〜2026年1月12日。10月18日、11月2日の無料乗車デーでは利用不可。
モバイルチケットは、ジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できる。
