とんかつ専門店「かつ吉」、鳥羽の生牡蠣を使用した冬季限定かきフライ発売
菩提樹は10月8日、季節限定メニュー「鳥羽安楽島産かきフライ」を、とんかつ専門店「かつ吉」で発売した。
鳥羽安楽島産かきフライ
同店のかきフライは、開業以来約60年のロングセラー商品。毎朝、豊洲から届く鳥羽安楽島(あらしま)で育つ生牡蠣を使用している。香りが爽やかで苦みが少ないのが特徴で、フライにした時に旨味がぎゅっと口の中で広がるという。
店舗では、数粒を一つにまとめ、最高級生パン粉に包み「大きなフライ」にして提供している。マスタードを付けたとんかつソース、たっぷりのタルタルソースで食べるのはもちろん、レモンを絞って「海塩」と一緒に食べると、より牡蠣の風味と旨みを味わうことができるという。
価格は、単品(1個)600円。定食は、3個 2,400円、4個 3,000円。定食にはご飯、赤出汁、漬物、キャベツの千切りサラダが付く。
鳥羽安楽島産かきフライ
同店のかきフライは、開業以来約60年のロングセラー商品。毎朝、豊洲から届く鳥羽安楽島(あらしま)で育つ生牡蠣を使用している。香りが爽やかで苦みが少ないのが特徴で、フライにした時に旨味がぎゅっと口の中で広がるという。
店舗では、数粒を一つにまとめ、最高級生パン粉に包み「大きなフライ」にして提供している。マスタードを付けたとんかつソース、たっぷりのタルタルソースで食べるのはもちろん、レモンを絞って「海塩」と一緒に食べると、より牡蠣の風味と旨みを味わうことができるという。
価格は、単品(1個)600円。定食は、3個 2,400円、4個 3,000円。定食にはご飯、赤出汁、漬物、キャベツの千切りサラダが付く。