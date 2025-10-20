糖質・脂質吸収抑制をサポートするブラッドオレンジ味の液状サプリメント発売
ビーウェイブは10月20日、食事前摂取で糖質・脂質の吸収抑制効果を持つ液状サプリメント「MISIRELTO CHU-TO-CUT(ミシレルトチューッとカット)」を発売する。
「MISIRELTO CHU-TO-CUT(ミシレルトチューッとカット)」
同商品は、ブラッドオレンジ味による液状サプリメントで、価格は100包入りで 1万6,200円。1包162円相当で、サロンの施術を受けながらも継続できる価格設定も特徴となっている。
糖の吸収を抑制するというイソマルトデキストリンを豊富に含むファイバリクサを配合しているほか、血糖値の上昇が穏やかなキャロブを甘味料に使用している。
そのほか、腹持ちのサポートや善玉菌の数を増やす水溶性の食物繊維や、16種35株の乳酸菌「FF16」、82種類の植物発酵エキスを使用した「ブラジル酵素」、「ファイバリクサ」、「ギャロップシロップ」といった成分も取り入れている。
